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Replay "The Voice" : Nevedya chante "pourquoi tu restes" d'Amel Bent (vidéo)

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié samedi 11 avril 2026 152
Replay "The Voice" : Nevedya chante "pourquoi tu restes" d'Amel Bent (vidéo)

La septième soirée des auditions à l'aveugle de la 15ème saison de "The Voice" se poursuit sur TF1 avec Nevedya. Nous vous proposons de voir ou de revoir sa prestation.

Ce soir, Nevedya chante un titre d'Amel Bent : "Pourquoi tu restes" pour son audition à l'aveugle dans cette 15ème saison de "The Voice".

Nevedya vit à Paris et partage sa vie entre la musique, la scène et sa fille. Depuis des années, elle accompagne d’autres artistes comme choriste ou interprète. Elle a travaillé avec de nombreux chanteurs et participé à de grandes productions.

Pourtant, elle a longtemps eu l’impression de rester dans l’ombre. La musique est entrée très tôt dans sa vie. Enfant, elle est fascinée par Whitney Houston et cette connexion puissante avec le public. Elle comprend qu’elle veut ressentir cette émotion sur scène.

Aujourd’hui, sa plus grande source de force est sa fille. Elle veut lui montrer qu’on peut suivre ses rêves et prendre sa place. 

Extrait de "The Voice", les auditions à l'aveugle du samedi 11 avril 2026 sur TF1.

Dernière modification le dimanche, 12 avril 2026 00:02
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