Replay "The Voice" : Prade chante "La pluie" de SCH (vidéo)

La septième soirée des auditions à l'aveugle de la 15ème saison de "The Voice" se poursuit sur TF1 avec Prade. Nous vous proposons de voir ou de revoir sa prestation.

Pour cette nouvelle soirée des auditions à l'aveugle, Prade a choisi un titre de SCH : "La pluie".

Prade de son vrai nom, Julian vient de Toulouse et fait de la musique depuis qu’il est enfant. Pourtant, il n’a jamais été quelqu’un qui aime se mettre en avant. Au contraire, il se décrit comme quelqu’un de très timide, presque maladif.

Sa mère, musicienne, l’inscrit dans une chorale lorsqu’il est jeune. Au début, il chante à peine. Puis un jour, lors de l’anniversaire de son grand frère, on lui demande d'interpréter : “Tous les cris les SOS”. Il chante sans réfléchir. Dans la pièce, plusieurs personnes se mettent à pleurer. Ce moment devient un déclic, Prade comprend que sa voix peut dire ce que lui n’arrive pas à exprimer.

Avec trois amis, les mêmes depuis la maternelle, il monte un groupe. Ils répètent encore aujourd’hui dans le garage des parents de ses parents. Ensemble, ils construisent leur univers musical entre pop française et influences rap. Prade parle très peu. Mais quand il chante, il se sent enfin libre. La scène est le seul endroit où il n’a plus peur du regard des autres.

Extrait de "The Voice", les auditions à l'aveugle du samedi 11 avril 2026 sur TF1.