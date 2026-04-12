Replay "The Voice" : Natacha chante "The Loneliest" de Maneskin (vidéo)

La septième soirée des auditions à l'aveugle de la 15ème saison de "The Voice" se poursuit sur TF1 avec Natacha. Nous vous proposons de voir ou de revoir sa prestation.

Ce soir, Natacha revient tenter sa chance. La semaine dernière Tayc lui a offert le buzz de la seconde chance. Ce soir, elle a choisi un titre de Maneskin : "Loneliest".

Natacha a appris très tôt à se débrouiller seule. Née au Nigéria dans un contexte familial difficile, elle grandit dans un village isolé où son enfance était davantage associée à de grosses responsabilités qu’avec de l’insouciance.

L’arrivée en France avec son père lui apporte plus de sécurité mais une nouvelle solitude. À l’école, elle se sent différente de par ses tenues vestimentaires, son intégration compliquée… Le sport devient un premier refuge, elle s’offre à la gymnastique rythmique, puis au basket. Elle y découvre la bienveillance, l’esprit d’équipe et la solidarité. La musique, elle, était plus intime. Elle tente plusieurs tentatives de formation, du lyrique aux écoles de chant, sans jamais se sentir légitime. Jusqu’à cette masterclass où un professionnel lui lance une phrase qui la marque à vie : “Tu es une diva.” Une étincelle se rallume alors en elle.

Aujourd’hui, Natacha ne prétend pas être complètement guérie de ses doutes. Mais elle avance. La musique l’a aidée à se reconstruire, à s’aimer, à accepter ses rondeurs, ses cicatrices, sa différence. Elle n’a plus envie de s’effacer. Elle veut défendre la femme qu’elle est devenue. Une femme forte, sensible, et enfin prête à prendre sa place.

Extrait de "The Voice", les auditions à l'aveugle du samedi 11 avril 2026 sur TF1.