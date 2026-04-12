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Replay "The Voice" : Tom Amose chante "Should I stay ou should I go" des Clash (vidéo)

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié dimanche 12 avril 2026 130
Replay "The Voice" : Tom Amose chante "Should I stay ou should I go" des Clash (vidéo)

La septième soirée des auditions à l'aveugle de la 15ème saison de "The Voice" se termine sur TF1 avec Tom Amose. Nous vous proposons de voir ou de revoir sa prestation.

Dernier talent de la soirée, Tom Amose. Il a choisi un titre des Clash "Shoud I stay ou Should I go" pour son audition à l'aveugle.

Tom a grandi en Bretagne dans une maison pleine d’instruments. Son père est percussionniste et les soirées se terminent souvent en jam improvisée. Alors très tôt, la musique devient son terrain de jeu.

À 18 ans, il décide de partir vivre à Londres. Sur un coup de tête. Sans parler parfaitement anglais et sans vraiment connaître quelqu’un sur place. Il travaille sur des chantiers comme peintre décorateur la journée et fait de la musique la nuit. Autodidacte, il apprend tout seul, la batterie, la guitare, le chant et la production. Dans sa chambre, il compose ses morceaux et développe son univers. Tom sait qu’il n’a pas forcément la voix la plus évidente. Mais il croit au travail plus qu’au talent. Pour lui, le temps et la persévérance sont ses plus grands alliés.

Aujourd’hui, la musique est devenue sa priorité. Il avance seul, mais avec l’idée de continuer à se construire, morceau après morceau. 

Extrait de "The Voice", les auditions à l'aveugle du samedi 11 avril 2026 sur TF1.

Dernière modification le dimanche, 12 avril 2026 00:17
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