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Replay "The Voice" : Alice chante "Ils me rient tous au nez" de Théodora (vidéo)

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié samedi 18 avril 2026 211
Replay "The Voice" : Alice chante "Ils me rient tous au nez" de Théodora (vidéo)

La huitième soirée des auditions à l'aveugle de la 15ème saison de "The Voice" débute sur TF1 avec Alice. Nous vous proposons de voir ou de revoir sa prestation.

Pour cette nouvelle soirée des auditions à l'aveugle, on retrouve Alice, elle chante "Ils me rient tous au nez" de Théodora.

Alice avance à contre-courant. Sensible, calme et profondément attachée aux choses simples, elle puise son équilibre dans la nature, le sport et les silences partagés avec son chien Nalou.

Son enfance nomade, rythmée par les déménagements à travers le monde comme l’Angola, Djibouti, Madrid, la Normandie… avant de se poser à Bordeaux, l’a rendue attentive aux autres et au monde qui l’entoure. La musique est son langage secret, le piano, le chant, l’écriture et la chorale… elle n’a jamais cessé de chanter.

Sur scène, elle dépose ce qu’elle ressent sans artifices, avec une sincérité désarmante. Alice ne cherche jamais à en faire trop. Elle chante simplement pour apaiser, relier et respirer.

Les coachs vont-ils se retourner sur cette nouvelle prestation ?

Extrait de "The Voice", les auditions à l'aveugle du samedi 18 avril 2026 sur TF1.

Dernière modification le samedi, 18 avril 2026 23:42
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