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Replay "The Voice" : Laurent chante "Purple rain" de Prince (vidéo)

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié samedi 18 avril 2026 241
Replay "The Voice" : Laurent chante "Purple rain" de Prince (vidéo)

La huitième soirée des auditions à l'aveugle de la 15ème saison de "The Voice" se poursuit sur TF1 avec Laurent. Nous vous proposons de voir ou de revoir sa prestation.

Pour cette nouvelle soirée des auditions à l'aveugle, on retrouve Laurent. Il va chanter "Purple rain" de Prince.

Laurent a vécu mille vies : du conservatoire jusqu'à New York où il a côtoyé les plus grands noms du gospel. Coach vocal reconnu depuis plus de dix ans, il s'est longtemps oublié dans le travail et la transmission aux autres. À 30 ans, une crise identitaire le pousse à tout arrêter pour "vivre vraiment".

Aujourd'hui plus léger et aligné, il accepte enfin de monter sur la scène de The Voice, un projet qu'il repoussait depuis des années. Avec Purple Rain, il vient partager son expérience et sa technique pour transformer ses épreuves passées en une harmonie intérieure, chantant pour la première fois uniquement pour son propre plaisir.

Les coachs vont-ils se retourner sur cette nouvelle prestation ? 

Extrait de "The Voice", les auditions à l'aveugle du samedi 18 avril 2026 sur TF1.

Dernière modification le samedi, 18 avril 2026 23:48
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