Replay "The Voice" : Lisa chante " Quelques mots d'amour" de Michel Berger (vidéo)

La huitième soirée des auditions à l'aveugle de la 15ème saison de "The Voice" se poursuit sur TF1 avec Lisa. Nous vous proposons de voir ou de revoir sa prestation.

Pour cette nouvelle soirée des auditions à l'aveugle, on retrouve Lisa. Elle interprète "Quelques mots d'amour" de Michel Berger.

Lisa chante depuis toujours, mais jusqu'ici, son public se limitait aux murs de sa chambre et au cercle restreint de sa famille. Derrière son côté "fofolle" et ses tutos maquillage, la jeune étudiante cache un immense manque de confiance en elle, au point que même ses amis ignorent tout de sa passion.

Après avoir enchaîné des petits concours, elle a failli se convaincre que la musique n'était pas pour elle. Pour Lisa, The Voice est une étape de vérité : un moment pour arrêter d'avoir peur et pour annoncer enfin son secret à son entourage.

En chantant Michel Berger, elle cherche une libération et l'assurance qu'elle peut, elle aussi, avoir le droit de rêver d'une vie en musique.

Extrait de "The Voice", les auditions à l'aveugle du samedi 18 avril 2026 sur TF1.