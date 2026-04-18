Replay "The Voice" : Mikael chante " The final countdown" d'Europe (vidéo)

La huitième soirée des auditions à l'aveugle de la 15ème saison de "The Voice" se poursuit sur TF1 avec Mikaël. Nous vous proposons de voir ou de revoir sa prestation.

Pour cette nouvelle soirée des auditions à l'aveugle, on retrouve Mikael. Il interprètre un titre du groue Rock Europe : "The Final Countdown".

Depuis plus de 20 ans, Mikael vit de la musique entre orchestres et casinos. Pourtant, cet habitué de la route est longtemps resté un homme de l'ombre, cachant parfois ses doutes derrière sa guitare. Marqué par la perte récente de son père et de ses meilleurs amis, il a dû se reconstruire et réapprendre à faire confiance à sa voix, son "gagne-pain" qui a parfois failli le lâcher sous la pression.

Poussé par sa compagne Maryline qui l'a inscrit en secret, ce passionné de moto et de mécanique monte sur le plateau pour un "maintenant ou jamais". En interprétant “The Final Countdown”, Mikael ne cherche pas seulement une carrière plus solide pour mettre les siens à l'abri, mais veut surtout prouver qu'il est prêt à ne plus tricher avec ses émotions.

Extrait de "The Voice", les auditions à l'aveugle du samedi 18 avril 2026 sur TF1.