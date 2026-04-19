Replay "The Voice" : Robin chante " Vedette" de Marius (vidéo)

La huitième soirée des auditions à l'aveugle de la 15ème saison de "The Voice" se poursuit sur TF1 avec Robin. Nous vous proposons de voir ou de revoir sa prestation.

Pour cette nouvelle soirée des auditions à l'aveugle, on retrouve Robin qui chante "Vedette" de Marius.

Discret, presque imperturbable, Robin semble être un étudiant comme les autres entre ses cours à la Sorbonne et ses jeux vidéo. Pourtant, dès qu'il monte sur scène, cet adolescent introverti se métamorphose en une véritable "vedette". Après avoir arrêté le chant au moment de sa mue, c'est grâce à une école en Bretagne — devenue sa deuxième famille — qu'il a retrouvé le chemin des micros.

Fasciné par l'émission depuis l'âge de 5 ans, il réalise aujourd'hui le rêve du petit garçon qui admirait les talents devant sa télévision. Sans jamais se "la raconter", Robin vient tester son instinct sur la plus grande scène de France pour rendre fiers les siens et découvrir jusqu'où son talent peut le porter.

Les coachs vont-ils se retourner sur cette nouvelle prestation ?

Extrait de "The Voice", les auditions à l'aveugle du samedi 18 avril 2026 sur TF1.