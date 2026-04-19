Replay "The Voice" : Luka chante "Petite musique" d'Eddy de Pretto (vidéo)

La huitième soirée des auditions à l'aveugle de la 15ème saison de "The Voice" se poursuit sur TF1 avec Luka. Nous vous proposons de voir ou de revoir sa prestation.

Pour cette nouvelle soirée des auditions à l'aveugle, on retrouve Luka. Le nouveau talent interprète "Petite musique" d'Eddy de Pretto.

Luka grandit dans une famille où la musique circule naturellement avec une mère coach vocale, un père chef de chœur, un frère pianiste… et un grand-père qui faisait partie du groupe français Gold. Lui choisit la guitare, en autodidacte, à l’oreille, comme une évidence. Pendant des années, il accompagne les autres sur les grandes scènes et fait même une croisière à Miami. Il connaît la pression.

Mais derrière une guitare, on est “protégé” comme il le dit si bien, on est utile, solide et puis jamais tout à fait au centre. Le déclic arrive presque par hasard, lors d’un duo chanté avec sa compagne. Pour la première fois, sa voix prend le dessus sur l’instrument. Une sensation nouvelle, plus fragile, plus frontale.

Depuis, il travaille ce terrain inconfortable avec sérieux. Compétiteur dans l’âme Luka est un ancien joueur de tennis. Il avance donc très méthodiquement. Il ne veut plus être seulement le musicien derrière l’artiste, mais assumer enfin sa place sur le devant de la scène.

Les coachs vont-ils se retourner sur cette nouvelle prestation ?

Extrait de "The Voice", les auditions à l'aveugle du samedi 18 avril 2026 sur TF1.