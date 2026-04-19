Replay "The Voice" : Jaya chante "Heart of glass" de Blondie (vidéo)

La huitième soirée des auditions à l'aveugle de la 15ème saison de "The Voice" se termine sur TF1 avec Jaya. Nous vous proposons de voir ou de revoir sa prestation.

Dernier talent de la soirée, Jaya. Elle interpète un titre du groupe pop rock Blondie : "Heart of glass".

Diagnostiquée TDAH il y a deux ans, Jaya a longtemps vécu submergée par des émotions qu'elle ne parvenait pas à canaliser. Introvertie et mystérieuse dans la vie, elle trouve son salut dans les collages et la musique, seul endroit où elle parvient à transformer son hypersensibilité en puissance.

Si elle se sent encore terrifiée par la scène, elle rêve pourtant d'une vie de "rockstar" inspirée par son idole Billie Eilish. En montant sur le plateau pour chanter Blondie, Jaya cherche avant tout une légitimité qu'elle n'ose pas encore s'accorder.

Ce soir, elle quitte sa bulle pour affronter le regard des coachs, avec l'espoir secret de faire se retourner Lara Fabian, l'artiste qui a bercé toute son enfance.

Extrait de "The Voice", les auditions à l'aveugle du samedi 18 avril 2026 sur TF1.