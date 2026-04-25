Replay "The Voice" : Angelo chante "Can’t help falling in love with you" d'Elvis Presley (vidéo)

La neuvième soirée des auditions à l'aveugle de la 15ème saison de "The Voice" se poursuit sur TF1 avec Angelo. Nous vous proposons de voir ou de revoir sa prestation.

Pour cette dernière soirée des auditions à l’aveugle, Angelo a choisi de chanter « Can’t help falling in love with you » d'Elvis Presley du film d’animation « Vaiana ».

Angelo vit entre deux mondes : l'hôpital, un univers intense et humain, et la musique, son refuge indispensable. Infirmier le jour, il puise dans ses compositions le soir pour évacuer les émotions de ses journées. Pour lui, chanter est un moment de reconnexion personnelle après avoir tant donné à ses patients.

Après quatre tentatives infructueuses à The Voice, il revient aujourd'hui métamorphosé, tant physiquement avec 20 kilos en moins que vocalement. Désormais fiancé à Dorian et soutenu par sa meilleure amie Mia, il se sent enfin légitime et prêt à assumer sa lumière.

Avec une tessiture impressionnante de quatre octaves, il propose une version "pop lyrique et angélique" d'Elvis Presley, espérant que ce tournant lui permettra de faire de sa passion son unique métier.

Extrait de The Voice, les auditions à l'aveugle du samedi 25 avril 2026 sur TF1.