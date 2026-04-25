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Replay "The Voice" : Maysha chante "Nuit magique" de Catherine Lara (vidéo)

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié samedi 25 avril 2026 166
Replay "The Voice" : Maysha chante "Nuit magique" de Catherine Lara (vidéo)

La neuvième soirée des auditions à l'aveugle de la 15ème saison de "The Voice" se poursuit sur TF1 avec Maysha. Nous vous proposons de voir ou de revoir sa prestation.

Pour cette dernière soirée des auditions à l’aveugle de The Voice, Maysha a choisi de chanter : « Nuit Magique » de Catherine Lara.

Maysha a déjà arpenté les scènes rap et participé à The Voice Belgique avant de tenter sa chance en France.

Lors de son audition, elle a su séduire Tayc par une interprétation puissante de Catherine Lara, réinventée avec des teintes R&B. Bien qu'elle chante principalement en français, elle possède une grande maîtrise technique des codes de la soul et du R&B contemporain. Pour Maysha, chaque note doit porter une intention et une émotion sincère.

En rejoignant l'équipe de Tayc, elle souhaite prouver que sa voix a trouvé sa place et qu'elle est prête à rayonner à travers une palette de nuances vocales qu'elle travaille depuis ses 14 ans. 

Extrait de The Voice, les auditions à l'aveugle du samedi 25 avril 2026 sur TF1.

Dernière modification le dimanche, 26 avril 2026 00:02
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