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Replay "The Voice" : Jérémy Charron chante " Ne me jugez pas" de Camille Lellouche (vidéo)

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié dimanche 26 avril 2026 159
Replay "The Voice" : Jérémy Charron chante " Ne me jugez pas" de Camille Lellouche (vidéo)

La neuvième soirée des auditions à l'aveugle de la 15ème saison de "The Voice" se poursuit sur TF1 avec Jérémy Charron. Nous vous proposons de voir ou de revoir sa prestation.

Pour cette dernière soirée des auditions à l’aveugle de The Voice, on retrouve Jérémy Charron. Il a choisi de chanter : « Ne me jugez pas » de Camille Lellouche.

Recalé à de nombreuses reprises, mais jamais découragé, Jérémy vient enfin cueillir la place qu'il convoite depuis des années. Directeur de supermarché dans le civil, il laisse éclater sur scène une sincérité et une "animalité" qui ont transporté les coachs.

Bien qu'il ait initialement envisagé Amel Bent, c'est l'aura de Lara Fabian qui l'a finalement convaincu de rejoindre son équipe.

Habité par une véritable rage d'exister, il utilise la musique pour dépasser la peur du jugement des autres. Pour les qualifications, il s'attaque à un monument, “Ne me jugez pas" de Camille Lellouche, un titre qui fait écho à son besoin de dire les choses sans filtre. Son enjeu est de trouver l'équilibre parfait entre la théâtralité du personnage et sa propre authenticité, sans jamais tomber dans l'imitation. 

Extrait de The Voice, les auditions à l'aveugle du samedi 25 avril 2026 sur TF1.

Dernière modification le dimanche, 26 avril 2026 00:07
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