Replay "The Voice" : Vitha Sai chante "The Best" de Tina Turner (vidéo)

La neuvième soirée des auditions à l'aveugle de la 15ème saison de "The Voice" se poursuit sur TF1 avec Vitha Sai. Nous vous proposons de voir ou de revoir sa prestation.

Pour cette nouvelle soirée des auditions à l'aveugle, Vitha Sai a choisi de chanter "The Best" de Tina Turner.

Vitha Sai a choisi de délaisser les diplômes familiaux pour une vie de "petits boulots" dédiée à ses rêves musicaux. Longtemps source de doutes, sa voix haute et androgyne est aujourd'hui devenue sa plus grande force.

Très dur avec lui-même et sujet au stress, c'est pourtant grâce sa technique "dingue" et ses textures vocales uniques qu'il participe à The Voice. Il cherche désormais à confirmer sa légitimité sous pression. Son passage par les qualifications, sur un titre de Miley Cyrus appris en un temps record, est un véritable défi contre ses propres angoisses. Vitha Sai veut prouver qu'il peut allier son esprit rock à une nouvelle douceur, transformant chaque prestation en un combat victorieux contre son trac.

Extrait de The Voice, les auditions à l'aveugle du samedi 25 avril 2026 sur TF1.