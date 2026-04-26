Replay "The Voice" : Mike Drop chante "I Am What I Am" de Gloria Gaynor (vidéo)

La neuvième soirée des auditions à l'aveugle de la 15ème saison de "The Voice" se poursuit sur TF1 avec Mike Drop. Nous vous proposons de voir ou de revoir sa prestation.

Pour cette dernière soirée des auditions à l’aveugle de The Voice , Mike Drop a choisi de chanter : "I Am What I Am" de Gloria Gaynor.

Mike Drop a toujours refusé les trajectoires classiques. Après avoir quitté Hypokhâgne pour se former aux arts du music-hall, elle s'est révélée dans l'univers du cabaret et de la comédie musicale. Mike Drop est un personnage inspiré des rockstars pailletées des années 80 comme Bowie ou Freddie Mercury. Aujourd'hui résidente au mythique cabaret Madame Arthur, il souhaite que sa voix parle avant son image.

En interprétant une version engagée de "Je suis comme je suis", Mike Drop propose une première historique dans l'émission. Il ne vient pas pour choquer, mais pour montrer qu'il existe mille façons d'être un artiste, espérant surprendre les coachs par la dualité entre sa voix et le personnage de Mike Drop.

Extrait de The Voice, les auditions à l'aveugle du samedi 25 avril 2026 sur TF1.