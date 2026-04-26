recherche
Vidéos

Replay "The Voice" : Mike Drop chante "I Am What I Am" de Gloria Gaynor (vidéo)

0
Partages
jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié dimanche 26 avril 2026 135
Replay "The Voice" : Mike Drop chante "I Am What I Am" de Gloria Gaynor (vidéo)

La neuvième soirée des auditions à l'aveugle de la 15ème saison de "The Voice" se poursuit sur TF1 avec Mike Drop. Nous vous proposons de voir ou de revoir sa prestation.

Pour cette dernière soirée des auditions à l’aveugle de The Voice , Mike Drop a choisi de chanter : "I Am What I Am" de Gloria Gaynor.

Mike Drop a toujours refusé les trajectoires classiques. Après avoir quitté Hypokhâgne pour se former aux arts du music-hall, elle s'est révélée dans l'univers du cabaret et de la comédie musicale. Mike Drop est un personnage inspiré des rockstars pailletées des années 80 comme Bowie ou Freddie Mercury. Aujourd'hui résidente au mythique cabaret Madame Arthur, il souhaite que sa voix parle avant son image.

En interprétant une version engagée de "Je suis comme je suis", Mike Drop propose une première historique dans l'émission. Il ne vient pas pour choquer, mais pour montrer qu'il existe mille façons d'être un artiste, espérant surprendre les coachs par la dualité entre sa voix et le personnage de Mike Drop

Extrait de The Voice, les auditions à l'aveugle du samedi 25 avril 2026 sur TF1.

Dernière modification le dimanche, 26 avril 2026 00:19
mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Vidéos
Retour en haut

L'info TV en continu

&quot;Sept à Huit&quot; dimanche 26 avril 2026 sur TF1, sommaire du magazine

"Sept à Huit" dimanche 26 avril 2026 sur TF1, sommaire du magazine

25 avril 2026 - 19:46

News sur l'émission

&quot;The Voice&quot; : Nikos Aliagas passe son audition à l'aveugle ce soir sur TF1 ! (vidéo)

"The Voice" : Nikos Aliagas passe son audition à l'aveugle ce soir sur TF1 ! (vidéo)

25 avril 2026 - 17:40

A ne pas manquer...

&quot;Sept à Huit&quot; dimanche 26 avril 2026 sur TF1, sommaire du magazine

"Sept à Huit" dimanche 26 avril 2026 sur TF1, sommaire du magazine

25 avril 2026 - 19:46 Magazines

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...