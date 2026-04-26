Replay "The Voice" : Liz chante "Ordinary" d’Alex Warren (vidéo)

La neuvième soirée des auditions à l'aveugle de la 15ème saison de "The Voice" se termine sur TF1 avec Liz. Nous vous proposons de voir ou de revoir sa prestation.

Pour cette dernière soirée des auditions à l’aveugle de The Voice, Liz a choisi d’interpréter « Ordinary » d’Alex Warren.

Née au Cameroun et venue en France pour ses études, Liz a toujours considéré la musique comme son souffle vital. Par respect pour sa famille, elle mène de front un cursus d'ingénierie exigeant tout en cultivant sa passion secrète. C'est une ovation lors d'un open mic qui lui a enfin donné le courage de pousser la porte de The Voice.

Dotée d'une énergie vocale débordante, Liz livre une prestation intense. Déterminée à prouver qu'elle peut s'adapter et toucher le cœur du public sans "forcer", elle voit en cette aventure la validation nécessaire pour oser vivre pleinement de son art.

Extrait de The Voice, les auditions à l'aveugle du samedi 25 avril 2026 sur TF1.