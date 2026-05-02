Replay "The Voice" : Claes et Hugo chantent "Changer" de Maître Gims (vidéo)

La première soirée des Battles de la 15ème saison de "The Voice" se poursuit sur TF1 avec Claes et Hugo de la Team Lara Fabian. Nous vous proposons de revoir leur prestation.

Lara Fabian propose une Battle entre deux artistes aux univers singuliers.

D'un côté Claes, comédien au tempérament de feu qui mêle poésie de rue et interprétation viscérale. De l'autre Hugo, le musicien de Montpellier à l'humilité désarmante, qui ne se sépare jamais de son violon, devenu une extension de lui-même.

Deux visions de la musique, entre rage cinématographique et rigueur mélodique, se rejoignent sur ce titre de Gims. Claes et Hugo chantent "Changer".

Quel talent Lara Fabian choisira-t-elle de garder ?

Extrait de "The Voice", les Battles du samedi 2 mai 2026 sur TF1.