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Replay "The Voice" : Guilherme et Camil chantent "Toute la musique que j’aime" de Johnny Hallyday (vidéo)

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié dimanche 3 mai 2026 186
Replay "The Voice" : Guilherme et Camil chantent "Toute la musique que j’aime" de Johnny Hallyday (vidéo)

La première soirée des Battles de la 15ème saison de "The Voice" se poursuit sur TF1 avec Guilherme et Camil Bikini Boxon de la Team Tayc. Nous vous proposons de revoir leur prestation.

Tayc lance une battle électrique sur un classique du rock français. Elle oppose Guilherme, un jeune homme à l'ambition débordante et à l'assurance forgée par les épreuves, à Camil Bikini Boxon, musicien autodidacte nourri au rock et aux paillettes.

Guilherme veut prouver que la scène est sa seule destination, tandis que Camil Bikini Boxon cherche la légitimité pour transformer son énergie brute en carrière.

Guilherme et Camil Bikini Boxon chantent "Toute la musique que j’aime" de Johnny Hallyday. Un duel survolté qui ne laissera qu'un seul gagnant.

Qui Tayc choisira-t-il ?

Extrait de "The Voice", les Battles du samedi 2 mai 2026 sur TF1.

Dernière modification le dimanche, 03 mai 2026 00:23
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