Replay "The Voice" : Tessa B et Mounir chantent "Say Something" de A Great Big World (vidéo)

La première soirée des Battles de la 15ème saison de "The Voice" se poursuit sur TF1 avec Tessa B et Mounir de la Team Tayc. Nous vous proposons de revoir leur prestation.

Une battle tout en douceur et en émotion pour la Team Tayc. Mounir, le vendeur de portes belge qui chante sans relâche sur les routes, affronte Tessa B, l'artiste parisienne à la voix soul qui a bouleversé les coachs dès ses premières notes.

Deux personnalités persévérantes qui voient en la musique leur destin ultime. Tessa B et Mounir chantent "Say Something" de A Great Big World.

Dans ce duel de sensibilité, qui saura toucher le cœur de Tayc pour accéder à l'étape suivante ?

Extrait de "The Voice", les Battles du samedi 2 mai 2026 sur TF1.