Replay "The Voice" : Sam et Dylan chantent "La foule" d’Edith Piaf (vidéo)

Place à un duel de contrastes dans l'équipe de Florent Pagny.
Sam, 38 ans, ancien professionnel de la mode et frère du chanteur Ycare, a décidé de sortir de l'ombre pour enfin faire la paix avec ses rêves de jeunesse.
Il affronte Dylan Lapassade, le phénomène autodidacte des réseaux sociaux qui cherche désormais à trouver sa propre identité vocale derrière ses talents d'imitateur.
Entre l'expérience de l'un et la fraîcheur instinctive de l'autre, qui saura le mieux s'approprier le classique de Piaf ? Sam et Dylan chantent "La foule".
Florent Pagny devra trancher...
Extrait de "The Voice", les Battles du samedi 2 mai 2026 sur TF1.