Replay "The Voice" samedi 2 mai 2026 sur TF1, voici les 8 Battles de la soirée (vidéo)

Après des Auditions à l'Aveugle riches en émotions, la compétition de The Voice poursuit sa montée en puissance avec une étape clé entièrement repensée : Les Battles.
Grande nouveauté cette saison, les Battles seront précédées par une nouvelle étape décisive : Les Qualifications. Lors de cette première épreuve éliminatoire, chaque coach forme 4 groupes de 4 talents. Un défi musical est lancé à chaque groupe, offrant à chacun des talents une nouvelle occasion de se produire en solo.
À l'issue de cette étape, seuls 2 talents par groupe sont sélectionnés pour accéder aux Battles.
Les prestations de la première soirée de Battles
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