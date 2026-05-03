Replay "The Voice" samedi 2 mai 2026 sur TF1, voici les 8 Battles de la soirée (vidéo)

Samedi 2 mai 2026 à partir de 21:10, Nikos Aliagas a présenté sur TF1 la première soirée des Battles de la 15ème saison de "The Voice". Retour en images sur les épreuves de qualification et les 8 Battles de la soirée.

Après des Auditions à l'Aveugle riches en émotions, la compétition de The Voice poursuit sa montée en puissance avec une étape clé entièrement repensée : Les Battles.

Grande nouveauté cette saison, les Battles seront précédées par une nouvelle étape décisive : Les Qualifications. Lors de cette première épreuve éliminatoire, chaque coach forme 4 groupes de 4 talents. Un défi musical est lancé à chaque groupe, offrant à chacun des talents une nouvelle occasion de se produire en solo.

À l'issue de cette étape, seuls 2 talents par groupe sont sélectionnés pour accéder aux Battles.

Les prestations de la première soirée de Battles