Replay "The Voice" : Sarah Manesse et Mélanie Noé chantent "Die With A Smile" de Lady Gaga et Bruno Mars (vidéo)

Duel de haut vol pour la Team Florent Pagny. Il oppose Sarah Manesse, véritable enfant de la balle née au théâtre du Café de la Gare et passée par le Cirque du Soleil, à Mélanie Noé, choriste professionnelle aguerrie ayant soutenu les plus grands comme Amel Bent ou Pierre Garnier.
Toutes deux habituées à l'ombre des coulisses ou à l'incarnation de personnages, elles se sont retrouvées en pleine lumière pour exister enfin en leur nom propre.
Sarah Manesse et Mélanie Noé chantent "Die With A Smile" de Lady Gaga et Bruno Mars.
Laquelle des deux Florent Pagny a-t-il choisi pour continuer l'aventure ?
Extrait de "The Voice", les Battles du samedi 9 mai 2026 sur TF1.