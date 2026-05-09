recherche
Vidéos

Replay "The Voice" : Sarah Manesse et Mélanie Noé chantent "Die With A Smile" de Lady Gaga et Bruno Mars (vidéo)

0
Partages
jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié samedi 9 mai 2026 204
Replay "The Voice" : Sarah Manesse et Mélanie Noé chantent "Die With A Smile" de Lady Gaga et Bruno Mars (vidéo)

La seconde soirée des Battles de la 15ème saison de "The Voice" se poursuit sur TF1 avec Sarah Manesse et Mélanie Noé de la Team Florent Pagny.. Nous vous proposons de revoir leur prestation.

Duel de haut vol pour la Team Florent Pagny. Il oppose Sarah Manesse, véritable enfant de la balle née au théâtre du Café de la Gare et passée par le Cirque du Soleil, à Mélanie Noé, choriste professionnelle aguerrie ayant soutenu les plus grands comme Amel Bent ou Pierre Garnier.

Toutes deux habituées à l'ombre des coulisses ou à l'incarnation de personnages, elles se sont retrouvées en pleine lumière pour exister enfin en leur nom propre.

Sarah Manesse et Mélanie Noé chantent "Die With A Smile" de Lady Gaga et Bruno Mars.

Laquelle des deux Florent Pagny a-t-il choisi pour continuer l'aventure ?

Extrait de "The Voice", les Battles du samedi 9 mai 2026 sur TF1.

Dernière modification le samedi, 09 mai 2026 22:01
mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Vidéos
Retour en haut

L'info TV en continu

&quot;Les enfants de la télé&quot; dimanche 10 mai 2026, les invités de Faustine Bollaert sur France 2 (vidéo)

"Les enfants de la télé" dimanche 10 mai 2026, les invités de Faustine Bollaert sur France 2 (vidéo)

09 mai 2026 - 22:50

News sur l'émission

&quot;The Voice&quot; samedi 9 mai 2026, dernière soirée de Battles sur TF1

"The Voice" samedi 9 mai 2026, dernière soirée de Battles sur TF1

07 mai 2026 - 09:55

A ne pas manquer...

&quot;Sept à Huit&quot; dimanche 10 mai 2026 sur TF1, sommaire du magazine

"Sept à Huit" dimanche 10 mai 2026 sur TF1, sommaire du magazine

09 mai 2026 - 20:24 Magazines

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...