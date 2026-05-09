Replay "The Voice" : Sarah Manesse et Mélanie Noé chantent "Die With A Smile" de Lady Gaga et Bruno Mars (vidéo)

La seconde soirée des Battles de la 15ème saison de "The Voice" se poursuit sur TF1 avec Sarah Manesse et Mélanie Noé de la Team Florent Pagny.. Nous vous proposons de revoir leur prestation.

Duel de haut vol pour la Team Florent Pagny. Il oppose Sarah Manesse, véritable enfant de la balle née au théâtre du Café de la Gare et passée par le Cirque du Soleil, à Mélanie Noé, choriste professionnelle aguerrie ayant soutenu les plus grands comme Amel Bent ou Pierre Garnier.

Toutes deux habituées à l'ombre des coulisses ou à l'incarnation de personnages, elles se sont retrouvées en pleine lumière pour exister enfin en leur nom propre.

Sarah Manesse et Mélanie Noé chantent "Die With A Smile" de Lady Gaga et Bruno Mars.

Laquelle des deux Florent Pagny a-t-il choisi pour continuer l'aventure ?

Extrait de "The Voice", les Battles du samedi 9 mai 2026 sur TF1.