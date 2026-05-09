Grande nouveauté cette saison, les Battles seront précédées par une nouvelle étape décisive : Les Qualifications.
Lors de cette première épreuve éliminatoire, chaque coach forme 4 groupes de 4 talents. Un défi musical sera lancé à chaque groupe, offrant à chacun des talents une nouvelle occasion de se produire en solo.
À l'issue de cette étape, seuls 2 talents par groupe sont sélectionnés pour accéder aux Battles.
Accompagné de Patrick Fiori, Tayc a fait son choix entre Natacha, Juliette, Prade, Amadè et Joe Keita sur le thème "Surprenez-moi encore".
Extrait de "The Voice", les Battles du samedi 9 mai 2026 sur TF1.