Replay "The Voice" : Juliette et Amadè chantent "Bachelorette" de Björk (vidéo)

Contrastes de styles pour la Team Tayc.
Juliette, ancienne vice-championne de GRS ayant délaissé le commerce pour la scène, affronte Amade, la chanteuse à l'univers R&B vintage vêtue des robes de sa grand-mère.
Entre la discipline de l'athlète et la douceur soul de la nostalgique, ce titre iconique de Björk a servi de révélateur. Juliette et Amade chantent "Bachelorette".
Laquelle des deux a su s'imposer pour que Tayc continue de l'accompagner ?
Extrait de "The Voice", les Battles du samedi 9 mai 2026 sur TF1.