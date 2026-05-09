Replay "The Voice" : Juliette et Amadè chantent "Bachelorette" de Björk (vidéo)

La seconde soirée des Battles de la 15ème saison de "The Voice" se poursuit sur TF1 avec Juliette et Amadè de la Team Tayc. Nous vous proposons de revoir leur prestation.

Contrastes de styles pour la Team Tayc.

Juliette, ancienne vice-championne de GRS ayant délaissé le commerce pour la scène, affronte Amade, la chanteuse à l'univers R&B vintage vêtue des robes de sa grand-mère.

Entre la discipline de l'athlète et la douceur soul de la nostalgique, ce titre iconique de Björk a servi de révélateur. Juliette et Amade chantent "Bachelorette".

Laquelle des deux a su s'imposer pour que Tayc continue de l'accompagner ?

Extrait de "The Voice", les Battles du samedi 9 mai 2026 sur TF1.