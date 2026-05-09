Replay "The Voice" : Tessa et Joanna chantent "Anyone" de Demi Lovato (vidéo)

La seconde soirée des Battles de la 15ème saison de "The Voice" se poursuit sur TF1 avec Tessa et Joanna de la Team Lara Fabian. Nous vous proposons de revoir leur prestation.

Un duel sous le signe de la transmission et de la renaissance.

Tessa, jeune Belge habituée aux mariages et aux chœurs, faisait face à Joanna, qui rallumait son rêve 18 ans après son passage à la Star Academy.

Entre la fraîcheur de celle qui commence tout juste à écrire son histoire et la profondeur de celle qui revient pour réparer son lien avec la scène, l'émotion était à son comble.

Tessa et Joanna chantent "Anyone" de Demi Lovato.

Laquelle des deux Lara Fabian a-t-elle emmené vers la prochaine étape ?

Extrait de "The Voice", les Battles du samedi 9 mai 2026 sur TF1.