Replay "The Voice" : Tessa et Joanna chantent "Anyone" de Demi Lovato (vidéo)

Un duel sous le signe de la transmission et de la renaissance.
Tessa, jeune Belge habituée aux mariages et aux chœurs, faisait face à Joanna, qui rallumait son rêve 18 ans après son passage à la Star Academy.
Entre la fraîcheur de celle qui commence tout juste à écrire son histoire et la profondeur de celle qui revient pour réparer son lien avec la scène, l'émotion était à son comble.
Tessa et Joanna chantent "Anyone" de Demi Lovato.
Laquelle des deux Lara Fabian a-t-elle emmené vers la prochaine étape ?
Extrait de "The Voice", les Battles du samedi 9 mai 2026 sur TF1.