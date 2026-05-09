Replay "The Voice" : Marion et CJM’S chantent "Je voulais te dire que je t’attends" de Michel Jonasz (vidéo)

La seconde soirée des Battles de la 15ème saison de "The Voice" se poursuit sur TF1 avec Marion et CJM’S de la Team Amel Bent. Nous vous proposons de revoir leur prestation.

L'organique face à l'électrique. CJM’S, véritable artisan du son capable de transformer sa voix en orchestre complet, se mesurait à Marion, une voix grave et solaire venue de Nice, habituée à l'interprétation théâtrale.

Entre la rigueur technique du beatboxer et la fragilité émouvante de la chanteuse, l'équilibre était fragile sur ce monument de Michel Jonasz. Marion et CJM’S chantent "Je voulais te dire que je t’attends".

Lequel de ces deux talents Amel Bent a-t-elle décidé de garder dans son équipe ?

Extrait de "The Voice", les Battles du samedi 9 mai 2026 sur TF1.