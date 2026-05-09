Replay "The Voice" : Matt Van T et M’Rauz chantent "Jolene" de Dolly Parton (vidéo)

La seconde soirée des Battles de la 15ème saison de "The Voice" se poursuit sur TF1 avec Matt Van T et M’Rauz de la Team Florent Pagny. Nous vous proposons de revoir leur prestation.

Place à une rencontre entre deux tempéraments de feu.

M’Rauz, qui a longtemps caché sa voix puissante derrière des portes fermées pour échapper au jugement, affronte Matt Van T, le "cow-boy de Roubaix" qui a transformé une valise en batterie pour vivre sa passion country.

Entre la résilience de l'une et l'authenticité brute de l'autre, ce classique de Dolly Parton a servi de terrain de jeu à leurs univers marqués. Matt Van T et M’Rauz chantent "Jolene".

Qui a su convaincre Florent Pagny de lui accorder sa confiance pour la suite ?

Extrait de "The Voice", les Battles du samedi 9 mai 2026 sur TF1.