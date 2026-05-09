Replay "The Voice" : Roddy Julienne et Mickaëlle Leslie chantent "Happy" de Pharrell William (vidéo)

La seconde soirée des Battles de la 15ème saison de "The Voice" se poursuit sur TF1 avec Roddy Julienne et Mickaëlle Leslie de la Team Tayc. Nous vous proposons de revoir leur prestation.

Le choc de l'expérience pour cette nouvelle Battle.

Roddy Julienne, 75 ans, légende de l'ombre ayant créé les génériques des Minikeums et chanté dans Starmania, faisait face à Mickaëlle Leslie, choriste d'exception (notamment pour Tayc) qui a décidé de ne plus se cacher.

Entre l'énergie inaltérable du doyen et la soif de lumière de la chanteuse aux cheveux roses, ce duel a fait vibrer le plateau. Roddy Julienne et Mickaëlle Leslie chantent "Happy" de Pharrell William.

Lequel des deux a continué l'aventure dans la Team Tayc ?

Extrait de "The Voice", les Battles du samedi 9 mai 2026 sur TF1.