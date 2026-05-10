recherche
Vidéos

Replay "The Voice" samedi 9 mai 2026 sur TF1, voici les 8 Battles de la soirée (vidéo)

0
Partages
jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié dimanche 10 mai 2026 197
Replay "The Voice" samedi 9 mai 2026 sur TF1, voici les 8 Battles de la soirée (vidéo)

Samedi 9 mai 2026 à partir de 21:10, Nikos Aliagas a présenté sur TF1 la seconde soirée des Battles de la 15ème saison de "The Voice". Retour en images sur les épreuves de qualification et les 8 Battles de la soirée.

Après des Auditions à l'Aveugle riches en émotions, la compétition de The Voice poursuit sa montée en puissance avec une étape clé entièrement repensée : Les Battles.

Grande nouveauté cette saison, les Battles seront précédées par une nouvelle étape décisive : Les Qualifications. Lors de cette première épreuve éliminatoire, chaque coach forme 4 groupes de 4 talents. Un défi musical est lancé à chaque groupe, offrant à chacun des talents une nouvelle occasion de se produire en solo.

À l'issue de cette étape, seuls 2 talents par groupe sont sélectionnés pour accéder aux Battles.

Les prestations de la première soirée de Battles

Replay &quot;The Voice&quot; : Les qualifications Sarah Manesse, Mathilde, Mélanie Noé et Nevedya (vidéo)

Replay "The Voice" : Les qualifications Sarah Manesse, Mathilde, Mélanie Noé et Nevedya (v…

09 mai 2026 - 21:50 Vidéos

Replay &quot;The Voice&quot; : Sarah Manesse et Mélanie Noé chantent &quot;Die With A Smile&quot; de Lady Gaga et Bruno Mars (vidéo)

Replay "The Voice" : Sarah Manesse et Mélanie Noé chantent "Die With A Smile" de…

09 mai 2026 - 21:55 Vidéos

Replay &quot;The Voice&quot; : Les qualifications de Natacha, Prade, Amadè, Joe Keita et Juliette (vidéo)

Replay "The Voice" : Les qualifications de Natacha, Prade, Amadè, Joe Keita et Juliette (v…

09 mai 2026 - 22:01 Vidéos

Replay &quot;The Voice&quot; : Juliette et Amadè chantent &quot;Bachelorette&quot; de Björk (vidéo)

Replay "The Voice" : Juliette et Amadè chantent "Bachelorette" de Björk (vidéo)…

09 mai 2026 - 22:06 Vidéos

Replay &quot;The Voice&quot; : Les qualifications de Joanna, Tessa, CJ Beth et Carla-Marie (vidéo)

Replay "The Voice" : Les qualifications de Joanna, Tessa, CJ Beth et Carla-Marie (vidéo)

09 mai 2026 - 22:11 Vidéos

Replay &quot;The Voice&quot; : Tessa et Joanna chantent &quot;Anyone&quot; de Demi Lovato (vidéo)

Replay "The Voice" : Tessa et Joanna chantent "Anyone" de Demi Lovato (vidéo)

09 mai 2026 - 22:18 Vidéos

Replay &quot;The Voice&quot; : Les qualifications de Coline, CJM’S, Lisa, Marion et Anna (vidéo)

Replay "The Voice" : Les qualifications de Coline, CJM’S, Lisa, Marion et Anna (vidéo)

09 mai 2026 - 22:34 Vidéos

Replay &quot;The Voice&quot; : Marion et CJM’S chantent &quot;Je voulais te dire que je t’attends&quot; de Michel Jonasz (vidéo)

Replay "The Voice" : Marion et CJM’S chantent "Je voulais te dire que je t’attends…

09 mai 2026 - 22:37 Vidéos

Replay &quot;The Voice&quot; : Matt Van T et M’Rauz chantent &quot;Jolene&quot; de Dolly Parton (vidéo)

Replay "The Voice" : Matt Van T et M’Rauz chantent "Jolene" de Dolly Parton (vid…

09 mai 2026 - 22:43 Vidéos

Replay &quot;The Voice&quot; : Les qualifications d’Alvin, Léo Vita, Gros Monsieur et Lidiop (vidéo)

Replay "The Voice" : Les qualifications d’Alvin, Léo Vita, Gros Monsieur et Lidiop (vidéo)…

09 mai 2026 - 23:01 Vidéos

Replay &quot;The Voice&quot; : Alvin et Gros Monsieur chantent &quot;Mr/Mme&quot; de Loïc Nottet (vidéo)

Replay "The Voice" : Alvin et Gros Monsieur chantent "Mr/Mme" de Loïc Nottet (vi…

09 mai 2026 - 23:06 Vidéos

Replay &quot;The Voice&quot; : Les qualifications de Laurent, Roddy Julienne, Maysha et Mickaëlle Leslie (vidéo)

Replay "The Voice" : Les qualifications de Laurent, Roddy Julienne, Maysha et Mickaëlle Le…

09 mai 2026 - 23:10 Vidéos

Replay &quot;The Voice&quot; : Roddy Julienne et Mickaëlle Leslie chantent &quot;Happy&quot; de Pharrell William (vidéo)

Replay "The Voice" : Roddy Julienne et Mickaëlle Leslie chantent "Happy" de Phar…

09 mai 2026 - 23:14 Vidéos

Replay &quot;The Voice&quot; : Les qualifications de Lohi, Tristan, Maëlle, Waz et Charles Traxer (vidéo)

Replay "The Voice" : Les qualifications de Lohi, Tristan, Maëlle, Waz et Charles Traxer (v…

09 mai 2026 - 23:26 Vidéos

Replay &quot;The Voice&quot; : Lohi et Maelle chantent &quot;Ma meilleure ennemie&quot; de Stromae et Pomme (vidéo)

Replay "The Voice" : Lohi et Maelle chantent "Ma meilleure ennemie" de Stromae e…

09 mai 2026 - 23:34 Vidéos

Dernière modification le dimanche, 10 mai 2026 00:22
mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Vidéos
Retour en haut

L'info TV en continu

&quot;Les enfants de la télé&quot; dimanche 10 mai 2026, les invités de Faustine Bollaert sur France 2 (vidéo)

"Les enfants de la télé" dimanche 10 mai 2026, les invités de Faustine Bollaert sur France 2 (vidéo)

09 mai 2026 - 22:50

News sur l'émission

&quot;The Voice&quot; samedi 9 mai 2026, dernière soirée de Battles sur TF1

"The Voice" samedi 9 mai 2026, dernière soirée de Battles sur TF1

07 mai 2026 - 09:55

A ne pas manquer...

&quot;Sept à Huit&quot; dimanche 10 mai 2026 sur TF1, sommaire du magazine

"Sept à Huit" dimanche 10 mai 2026 sur TF1, sommaire du magazine

09 mai 2026 - 20:24 Magazines

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...