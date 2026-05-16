Replay "The Voice" vendredi 15 mai 2026 sur TF1, voici les 15 performances (vidéo)

Après les Auditions à l'aveugle, puis les Battles précédées des Qualifications, place à une toute nouvelle épreuve, la plus personnelle depuis la création du programme : Les performances.
Une expérience unique pour les talents et les téléspectateurs
Pour la première fois dans l’histoire de "The Voice", les talents ont carte blanche. Ils montrent leur univers musical à travers un titre et une mise en scène de leur choix, décor, figurants, choristes, mise en scène... Objectif : réaliser de véritables performances scéniques !
Des choix difficiles pour les coachs
Les coachs ont accompagné et poussé au bout de leur vision leurs quatre derniers talents. Ils les ont mis en face à face deux par deux, pour ne garder qu'un seul finaliste par binôme.
Ainsi à l'issue de cette épreuve, seulement deux talents par coach ont été qualifiés pour la Demi-Finale.
Les 15 prestations de la soirée en Replay
Replay "The Voice" : Sam chante "Vie d’artiste" de Lazzara (vidéo)
15 mai 2026 - 21:23 Vidéos
Replay "The Voice" : Matt Van T chante "Gabrielle" de Johnny Hallyday (vidéo)
15 mai 2026 - 23:00 Vidéos
Replay "The Voice" : Virginia chante "Berghain" de Rosalía, Björk et Yves Tumor …
15 mai 2026 - 23:03 Vidéos
Replay "The Voice" : CJM’S chante "Harlem" de Claude Nougaro (vidéo)
15 mai 2026 - 23:08 Vidéos
Replay "The Voice" : Gros Monsieur chante "Corps" d’Yseult (vidéo)
15 mai 2026 - 23:13 Vidéos
Replay "The Voice" : Hugo chante "El tango de Roxanne" de la B.O du Moulin Rouge…
15 mai 2026 - 23:17 Vidéos
Replay "The Voice" : Daniele chante "Take On Me" de A-Ha (vidéo)
15 mai 2026 - 23:21 Vidéos
Replay "The Voice" : Tessa B chante "Melodrama" de Disiz et Theodora (vidéo)
15 mai 2026 - 23:26 Vidéos
Replay "The Voice" : Amadè chante "Halo" de Beyoncé (vidéo)
15 mai 2026 - 23:30 Vidéos
Replay "The Voice" : Joanna chante "J’y crois encore" de Lara Fabian (vidéo)
15 mai 2026 - 23:34 Vidéos
Replay "The Voice" : Lohi chante "Peur" de Slimane (vidéo)
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Replay "The Voice" : Mélanie Noé chante "All By Myself" d’Eric Carmen (vidéo)…
15 mai 2026 - 23:44 Vidéos
Replay "The Voice" : Lady’O chante "Have A Baby (With Me)" de Daniel Caesar (vid…
15 mai 2026 - 23:49 Vidéos
Replay "The Voice" : Mickaëlle chante "Stand Up" de Cynthia Erivo (vidéo)
15 mai 2026 - 23:53 Vidéos