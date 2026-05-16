Replay "The Voice" vendredi 15 mai 2026 sur TF1, voici les 15 performances (vidéo)

Vendredi 15 mai 2026 à partir de 21:10, Nikos Aliagas a présenté sur TF1 la nouvelle étape pour les candidats de la 15ème saison de "The Voice" : Les performances, dernière ligne droite avant la demi-finale.

Après les Auditions à l'aveugle, puis les Battles précédées des Qualifications, place à une toute nouvelle épreuve, la plus personnelle depuis la création du programme : Les performances.

Une expérience unique pour les talents et les téléspectateurs

Pour la première fois dans l’histoire de "The Voice", les talents ont carte blanche. Ils montrent leur univers musical à travers un titre et une mise en scène de leur choix, décor, figurants, choristes, mise en scène... Objectif : réaliser de véritables performances scéniques !

Des choix difficiles pour les coachs

Les coachs ont accompagné et poussé au bout de leur vision leurs quatre derniers talents. Ils les ont mis en face à face deux par deux, pour ne garder qu'un seul finaliste par binôme.

Ainsi à l'issue de cette épreuve, seulement deux talents par coach ont été qualifiés pour la Demi-Finale.

Les 15 prestations de la soirée en Replay