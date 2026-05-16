recherche
Vidéos

Replay "The Voice" vendredi 15 mai 2026 sur TF1, voici les 15 performances (vidéo)

0
Partages
jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié samedi 16 mai 2026 288
Replay "The Voice" vendredi 15 mai 2026 sur TF1, voici les 15 performances (vidéo)

Vendredi 15 mai 2026 à partir de 21:10, Nikos Aliagas a présenté sur TF1 la nouvelle étape pour les candidats de la 15ème saison de "The Voice" : Les performances, dernière ligne droite avant la demi-finale.

Après les Auditions à l'aveugle, puis les Battles précédées des Qualifications, place à une toute nouvelle épreuve, la plus personnelle depuis la création du programme : Les performances.

Une expérience unique pour les talents et les téléspectateurs

Pour la première fois dans l’histoire de "The Voice", les talents ont carte blanche. Ils montrent leur univers musical à travers un titre et une mise en scène de leur choix, décor, figurants, choristes, mise en scène... Objectif : réaliser de véritables performances scéniques !

Des choix difficiles pour les coachs

Les coachs ont accompagné et poussé au bout de leur vision leurs quatre derniers talents. Ils les ont mis en face à face deux par deux, pour ne garder qu'un seul finaliste par binôme.

Ainsi à l'issue de cette épreuve, seulement deux talents par coach ont été qualifiés pour la Demi-Finale.

Les 15 prestations de la soirée en Replay

Replay &quot;The Voice&quot; : Sam chante &quot;Vie d’artiste&quot; de Lazzara (vidéo)

Replay "The Voice" : Sam chante "Vie d’artiste" de Lazzara (vidéo)

15 mai 2026 - 21:23 Vidéos

Replay &quot;The Voice&quot; : Matt Van T chante &quot;Gabrielle&quot; de Johnny Hallyday (vidéo)

Replay "The Voice" : Matt Van T chante "Gabrielle" de Johnny Hallyday (vidéo)

15 mai 2026 - 23:00 Vidéos

Replay &quot;The Voice&quot; : Virginia chante &quot;Berghain&quot; de Rosalía, Björk et Yves Tumor (vidéo)

Replay "The Voice" : Virginia chante "Berghain" de Rosalía, Björk et Yves Tumor …

15 mai 2026 - 23:03 Vidéos

Replay &quot;The Voice&quot; : CJM’S chante &quot;Harlem&quot; de Claude Nougaro (vidéo)

Replay "The Voice" : CJM’S chante "Harlem" de Claude Nougaro (vidéo)

15 mai 2026 - 23:08 Vidéos

Replay &quot;The Voice&quot; : Gros Monsieur chante &quot;Corps&quot; d’Yseult (vidéo)

Replay "The Voice" : Gros Monsieur chante "Corps" d’Yseult (vidéo)

15 mai 2026 - 23:13 Vidéos

Replay &quot;The Voice&quot; : Hugo chante &quot;El tango de Roxanne&quot; de la B.O du Moulin Rouge (vidéo)

Replay "The Voice" : Hugo chante "El tango de Roxanne" de la B.O du Moulin Rouge…

15 mai 2026 - 23:17 Vidéos

Replay &quot;The Voice&quot; : Daniele chante &quot;Take On Me&quot; de A-Ha (vidéo)

Replay "The Voice" : Daniele chante "Take On Me" de A-Ha (vidéo)

15 mai 2026 - 23:21 Vidéos

Replay &quot;The Voice&quot; : Tessa B chante &quot;Melodrama&quot; de Disiz et Theodora (vidéo)

Replay "The Voice" : Tessa B chante "Melodrama" de Disiz et Theodora (vidéo)

15 mai 2026 - 23:26 Vidéos

Replay &quot;The Voice&quot; : Amadè chante &quot;Halo&quot; de Beyoncé (vidéo)

Replay "The Voice" : Amadè chante "Halo" de Beyoncé (vidéo)

15 mai 2026 - 23:30 Vidéos

Replay &quot;The Voice&quot; : Joanna chante &quot;J’y crois encore&quot; de Lara Fabian (vidéo)

Replay "The Voice" : Joanna chante "J’y crois encore" de Lara Fabian (vidéo)

15 mai 2026 - 23:34 Vidéos

Replay &quot;The Voice&quot; : Lohi chante &quot;Peur&quot; de Slimane (vidéo)

Replay "The Voice" : Lohi chante "Peur" de Slimane (vidéo)

15 mai 2026 - 23:38 Vidéos

Replay &quot;The Voice&quot; : Mélanie Noé chante &quot;All By Myself&quot; d’Eric Carmen (vidéo)

Replay "The Voice" : Mélanie Noé chante "All By Myself" d’Eric Carmen (vidéo)…

15 mai 2026 - 23:44 Vidéos

Replay &quot;The Voice&quot; : Lady’O chante &quot;Have A Baby (With Me)&quot; de Daniel Caesar (vidéo)

Replay "The Voice" : Lady’O chante "Have A Baby (With Me)" de Daniel Caesar (vid…

15 mai 2026 - 23:49 Vidéos

Replay &quot;The Voice&quot; : Mickaëlle chante &quot;Stand Up&quot; de Cynthia Erivo (vidéo)

Replay "The Voice" : Mickaëlle chante "Stand Up" de Cynthia Erivo (vidéo)

15 mai 2026 - 23:53 Vidéos

Replay &quot;The Voice&quot; : Guilherme chante &quot;You’re The One That I Whant&quot; de John Travolta et Olivia Newton-John (vidéo)

Replay "The Voice" : Guilherme chante "You’re The One That I Whant" de John Trav…

15 mai 2026 - 23:57 Vidéos

Dernière modification le samedi, 16 mai 2026 00:40
mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Vidéos
Retour en haut

L'info TV en continu

&quot;Télématin&quot; samedi 16 mai 2026, les invités de Mélanie Tavarant & Samuel Ollivier sur France 2

"Télématin" samedi 16 mai 2026, les invités de Mélanie Tavarant & Samuel Ollivier sur France 2

15 mai 2026 - 21:20

News sur l'émission

&quot;The Voice&quot; : La finale sera diffusée samedi 30 mai 2026 en direct sur TF1

"The Voice" : La finale sera diffusée samedi 30 mai 2026 en direct sur TF1

13 mai 2026 - 15:54

A ne pas manquer...

Sommaire de &quot;50' Inside&quot; samedi 16 mai 2026 sur TF1, les reportages diffusés cette semaine

Sommaire de "50' Inside" samedi 16 mai 2026 sur TF1, les reportag…

15 mai 2026 - 13:33 Magazines

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...