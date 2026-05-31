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Replay "The Voice" : Des Auditions à la Finale, voici toutes les prestations de Lady'O (vidéo)

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié dimanche 31 mai 2026 46
Replay "The Voice" : Des Auditions à la Finale, voici toutes les prestations de Lady'O (vidéo)

Des Auditions à l'aveugle à la Finale en direct sur TF1, retour sur toutes les prestations de Lady'O, la grande gagnante de la 15ème saison de "The Voice" dans l'équipe de Florent Pagny.

Tout a commencé pour Lady'O dans la première soirée des Auditions à l'aveugle diffusée le 28 février dernier sur TF1.

Trois coachs (dont un bloqué – Florent Pagny a utilisé son arme secrète) pour Lady O, 18 ans, originaire de Suisse, et sa reprise de "Video Games" de Lana Del Rey.

Dans les pentes du Lavaux en Suisse, entre vignes et lac, une voix s’est construite loin des conservatoires, en marchant, en respirant et en chantant fort. Oriane, 18 ans, monte sur scène sous le nom de Lady O, un double choisi très tôt, presque comme une protection.

À la maison, la musique circule naturellement : un père vigneron-batteur, un frère bassiste, une culture du son sans pression ni méthode imposée. Adolescente, elle enchaîne les concerts avec un ancien groupe de rock et découvre autant l’adrénaline que les contraintes. Une expérience intense qui lui apprend surtout ce qu’elle refuse désormais : qu’on décide à sa place.

Depuis, elle trace seule, écrit, compose, produit et va jusqu’à créer sa propre structure pour défendre cette indépendance artistique. Son moteur principal aujourd’hui ? Rester entière, quitte à sortir du cadre.

Des Auditions à l'aveugle à la Finale, toutes les prestations de Lady'O en Replay :

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