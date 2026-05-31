Replay "The Voice" samedi 30 mai 2026 sur TF1, voici les 12 prestations de la Finale (vidéo)

Samedi 30 mai 2026 à partir de 21:10, Nikos Aliagas a présenté en direct sur TF1 la grande finale de la 15ème saison de "The Voice" qui a été remportée par Lady'O. Retour en images sur les 12 prestations de la soirée.

Au début de cette grande soirée de finale, ils n’étaient plus que quatre à pouvoir prétendre au titre : CJM'S, dans l’équipe d’Amel Bent, Hugo, dans celle de Lara Fabian, Tessa B, dans l’équipe de Tayc, et Lady’O, dans l’équipe de Florent Pagny.

Chaque finaliste a intérprété un titre solo et un titre en duo avec les artistes présents : Christophe Willem, Christophe Maé, Helena et Suzane.

À l’issue de la première partie de la soirée, les téléspectateurs ont choisi Lady'O et CJM'S pour accéder à la super-finale.

Après avoir interprété un nouveau titre en solo, puis présenté leur première composition originale, c’est Lady'O qui a recueilli le plus de suffrages. Lady'O remporte la saison 2026 de The Voice.

En Replay, les prestations de la Finale :