Replay "The Voice" samedi 30 mai 2026 sur TF1, voici les 12 prestations de la Finale (vidéo)

Au début de cette grande soirée de finale, ils n’étaient plus que quatre à pouvoir prétendre au titre : CJM'S, dans l’équipe d’Amel Bent, Hugo, dans celle de Lara Fabian, Tessa B, dans l’équipe de Tayc, et Lady’O, dans l’équipe de Florent Pagny.
Chaque finaliste a intérprété un titre solo et un titre en duo avec les artistes présents : Christophe Willem, Christophe Maé, Helena et Suzane.
À l’issue de la première partie de la soirée, les téléspectateurs ont choisi Lady'O et CJM'S pour accéder à la super-finale.
Après avoir interprété un nouveau titre en solo, puis présenté leur première composition originale, c’est Lady'O qui a recueilli le plus de suffrages. Lady'O remporte la saison 2026 de The Voice.
En Replay, les prestations de la Finale :
Replay "The Voice" : Lady’O chante chante "Un peu plus haut" de Ginette Reno (vi…
30 mai 2026 - 22:25 Vidéos
Replay "The Voice" : CJM’S chante "Les démons de minuit" d’Images (vidéo)
30 mai 2026 - 22:30 Vidéos
Replay "The Voice" : Tessa B chante « s’il suffisait d’aimer » de Céline Dion (vidéo)…
30 mai 2026 - 22:35 Vidéos
Replay "The Voice" : Hugo chante "Fix you" de Coldplay (vidéo)
30 mai 2026 - 22:39 Vidéos
Replay "The Voice" : CJM’S et Suzane chantent « Je t’accuse » (vidéo)
30 mai 2026 - 22:46 Vidéos
Replay "The Voice" : Tessa B et Héléna chantent "Adieu mon amour" (vidéo)
30 mai 2026 - 22:51 Vidéos
Replay "The Voice" : Hugo et Christophe Maé chantent "J’ai laissé" (vidéo)
30 mai 2026 - 22:56 Vidéos
Replay "The Voice" : Lady O et Christophe Willem chantent "Jacques a dit" (vidéo…
30 mai 2026 - 23:23 Vidéos
Replay "The Voice" : Lady’O chante "The Greatest" de Billie Eilish (vidéo)
30 mai 2026 - 23:28 Vidéos
Replay "The Voice" : CJM’S chante "L’hymne à l’amour" d’Edith Piaf (vidéo)…
31 mai 2026 - 00:02 Vidéos
Replay "The Voice" : Lady'O chante sa composition : « Little Me » (vidéo)
31 mai 2026 - 00:07 Vidéos
Replay "The Voice" : Cjm's chante sa composition « T’es doué » (vidéo)
31 mai 2026 - 00:11 Vidéos