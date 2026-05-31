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Replay "The Voice" samedi 30 mai 2026 sur TF1, voici les 12 prestations de la Finale (vidéo)

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié dimanche 31 mai 2026 164
Replay "The Voice" samedi 30 mai 2026 sur TF1, voici les 12 prestations de la Finale (vidéo)

Samedi 30 mai 2026 à partir de 21:10, Nikos Aliagas a présenté en direct sur TF1 la grande finale de la 15ème saison de "The Voice" qui a été remportée par Lady'O. Retour en images sur les 12 prestations de la soirée.

 Au début de cette grande soirée de finale, ils n’étaient plus que quatre à pouvoir prétendre au titre : CJM'S, dans l’équipe d’Amel Bent, Hugo, dans celle de Lara Fabian, Tessa B, dans l’équipe de Tayc, et Lady’O, dans l’équipe de Florent Pagny.

Chaque finaliste a intérprété un titre solo et un titre en duo avec les artistes présents : Christophe Willem, Christophe Maé, Helena et Suzane.

À l’issue de la première partie de la soirée, les téléspectateurs ont choisi Lady'O et CJM'S pour accéder à la super-finale.

Après avoir interprété un nouveau titre en solo, puis présenté leur première composition originale, c’est Lady'O qui a recueilli le plus de suffrages. Lady'O remporte la saison 2026 de The Voice.

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