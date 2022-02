Kendji Girac en tournage pour TF1 dans “Champion”, une fiction qui aborde l'illettrisme

Kendji Girac sera prochainement à l'affiche de “Champion”, une fiction inédite qui sera diffusée sur TF1. Le tournage a débuté le 31 janvier dernier dans la région de Marseille.

Coproduit par Vema Production et TF1, ce téléfilm écrit par Sabrina Compeyron et Olivier Gorce, un duo de scénaristes qui a notamment travaillé sur le drame M’abandonne pas, aborde la thématique de l’illettrisme. Un scénario émouvant mis en lumière par la réalisatrice des séries Balthazar ou encore HPI, Mona Achache.

Côté casting, Kendji Girac incarne le personnage principal, Zack, un jeune homme souffrant d’illettrisme. Un rôle loin d’être anodin pour le chanteur, qui a récemment confié avoir éprouvé des difficultés plus jeune, à lire suffisamment vite pour pouvoir suivre les paroles des prompteurs. Un obstacle qu’il a réussi à surmonter, en osant parler de ses lacunes et en acceptant de se faire aider.

L'histoire en quelques lignes...

A 24 ans, Zack a l’apparence d’un jeune homme bien dans sa peau. Son secret est bien gardé. Menuisier de talent, il construit des cabanes perchées dans les arbres avec son père, mais sa passion c’est la boxe, qu’il enseigne bénévolement. Alors que Zack envisage de s’installer avec Marjorie, son père fait une mauvaise chute et tombe dans le coma. Il doit désormais faire face, seul, à la tête de la petite entreprise familiale. Les lacunes qu’il pensait avoir surmontées refont surface, et alors qu’une nouvelle venue, Inès, entre dans sa vie, son secret risque à tout moment d’être révélé : Zack est illettré.

Un tournage baigné de lumière

Pour cet unitaire, l’équipe de tournage composée d’une quarantaine de techniciens a décidé de poser ses valises dans la région de Marseille et ses environs afin de pouvoir profiter de la luminosité caractéristique du Sud-Est. De belles éclaircies assez rares sur le reste du territoire métropolitain en cette période hivernale…

Également à la recherche de verdure et de demeures de caractère, l’équipe a été séduite par l’arrière-pays marseillais, offrant un paysage authentique et singulier. C’est pourquoi, plusieurs scènes sont aussi tournées en dehors de la cité phocéenne et ses calanques, dans les villes d’Aubagne, d’Aix-en-Provence, ou encore de La Ciotat.

Sur place, pas moins de 340 figurants accompagnés d’une vingtaine de silhouettes ainsi que de 18 comédiens locaux, ont aussi à cœur de mettre en exergue à travers leurs scènes, ce magnifique environnement naturel.