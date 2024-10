"Meurtres sur la côte bleue" avec Jean-Pierre Foucault sur France 3 samedi 12 octobre 2024

Samedi 12 octobre 2024 à 21:05, France 3 diffusera "Meurtres sur la côte bleue", une fiction avec Jean-Pierre Foucault, Garance Thénault et Serge Riaboukine.

L'histoire en quelques lignes...

Chloé Soldani, jeune inspectrice de police, a choisi d’être détachée temporairement en Provence afin de se rapprocher de sa mère, qu’elle pense inconsolable depuis la mort de son père.

En binôme avec Lino Perrin, capitaine bonhomme qui l’a connue quand elle était enfant, elle enquête sur l’assassinat d’un entrepreneur en BTP, poussé du haut d’un viaduc. Marc Valenci, architecte du patrimoine, est le principal témoin du meurtre. Chloé va rapidement découvrir que Marc est aussi l’amoureux de sa mère... Son futur beau-père… Et qu’il en sait bien plus qu’il ne veut bien le dire au sujet de ce premier mort, bientôt suivi d’un second.

Que cache Marc ? Est-il coupable ou protège-t-il son fils, le beau Diego, auquel Chloé n’est pas indifférente ? Chloé va devoir résoudre une enquête complexe qui va faire ressurgir les drames secrets du passé, au risque de faire exploser leur nouvelle famille recomposée…

Avec : Jean-Pierre Foucault (Marc Valenci), Garance Thénault (Chloé Soldani), Serge Riaboukine (Lino Perrin), Alexandra Vandernoot (Anouk), Roby Schinasi (Diego Valenci), Nathalie Besançon (Ingrid Flura), Charlie Joirkin (Mélanie), Sophie Garagnon (Martine la légiste), Stany Coppet (Commissaire Renucci), Nora Turell (Delphine Monnier)...