recherche
Fictions

"Crime à Biot" avec Florence Pernel & Guillaume Cramoisan sur France 3 jeudi 11 septembre 2025

0
Partages
Mis en ligne par Jean-Marc VERDREL mardi 9 septembre 2025 241
"Crime à Biot" avec Florence Pernel & Guillaume Cramoisan sur France 3 jeudi 11 septembre 2025

Jeudi 11 septembre 2025 à 21:10, France 3 vous proposera de voir ou de revoir la fiction "Crime à Biot" avec Florence Pernel, Guillaume Cramoisan et Lola Dewaere dans les rôles principaux.

L'histoire en quelques lignes...

Marie Lemaire, la trentaine, est empoisonnée lors d’un diner où est regroupée l’association des commerçants de Biot. Elle est l’héritière de la plus grosse verrerie de la ville, suite au décès de son mari François. Tous les convives sont de potentiels suspects. Nos enquêteurs doivent démêler le vrai du faux, vérifier les alibis, chercher les mobiles.

Deux jours plus tard, une des convives, Olivia Rousseau meurt aussi empoisonnée. Elle laisse une lettre où elle s’accuse du meurtre de Marie et déclare s’être suicidée.

L’affaire serait close sans les intuitions de la vice-procureure Elisabeth Richard. Elle poursuit l’enquête et, tandis qu’est commise une troisième tentative de meurtre, elle démasque l’assassin.

Avec : Florence Pernel (Élisabeth Richard), Guillaume Cramoisan (capitaine Charles Jouanic), Lola Dewaere (Caroline Martinez), Matthieu Burnel (Jérôme Leclerc), Gwendoline Gourvenec (Clémence Roux), Stéphane Blancafort (Serge Pellegrino), Marianne Basler (Olivia Rousseau), Florent Peyre (Grégoire Spaletta), Jérôme Pouly Stéphane Caron)...

Dernière modification le mardi, 09 septembre 2025 09:24
mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Fictions, Jeudi
Retour en haut

L'info TV en continu

&quot;28 minutes&quot; mardi 9 septembre 2025, sommaire et invités reçus par Élisabeth Quin sur Arte

"28 minutes" mardi 9 septembre 2025, sommaire et invités reçus par Élisabeth Quin sur Arte

09 septembre 2025 - 16:46

Sur le même thème...

&quot;Ce qui nous lie&quot; de Cédric Klapisch à revoir sur NOVO 19 jeudi 11 septembre 2025

"Ce qui nous lie" de Cédric Klapisch à revoir sur NOVO 19 jeudi 11 septembre 2025

09 septembre 2025 - 15:09

A ne pas manquer...

&quot;La grande librairie&quot; mercredi 10 septembre 2025, les invités reçus par Augustin Trapenard sur France 5

"La grande librairie" mercredi 10 septembre 2025, les invités reçus pa…

08 septembre 2025 - 18:18 Magazines

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...

© 2004-2025 Les coulisses de la télévision - Jean-Marc VERDREL