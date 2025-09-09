"Crime à Biot" avec Florence Pernel & Guillaume Cramoisan sur France 3 jeudi 11 septembre 2025

Jeudi 11 septembre 2025 à 21:10, France 3 vous proposera de voir ou de revoir la fiction "Crime à Biot" avec Florence Pernel, Guillaume Cramoisan et Lola Dewaere dans les rôles principaux.

L'histoire en quelques lignes...

Marie Lemaire, la trentaine, est empoisonnée lors d’un diner où est regroupée l’association des commerçants de Biot. Elle est l’héritière de la plus grosse verrerie de la ville, suite au décès de son mari François. Tous les convives sont de potentiels suspects. Nos enquêteurs doivent démêler le vrai du faux, vérifier les alibis, chercher les mobiles.

Deux jours plus tard, une des convives, Olivia Rousseau meurt aussi empoisonnée. Elle laisse une lettre où elle s’accuse du meurtre de Marie et déclare s’être suicidée.

L’affaire serait close sans les intuitions de la vice-procureure Elisabeth Richard. Elle poursuit l’enquête et, tandis qu’est commise une troisième tentative de meurtre, elle démasque l’assassin.

Avec : Florence Pernel (Élisabeth Richard), Guillaume Cramoisan (capitaine Charles Jouanic), Lola Dewaere (Caroline Martinez), Matthieu Burnel (Jérôme Leclerc), Gwendoline Gourvenec (Clémence Roux), Stéphane Blancafort (Serge Pellegrino), Marianne Basler (Olivia Rousseau), Florent Peyre (Grégoire Spaletta), Jérôme Pouly Stéphane Caron)...