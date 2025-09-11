recherche
"Meurtres à Arles" avec Constance Gay et François-David Cardonnel sur France 3 samedi 13 septembre 2025

Mis en ligne par Jean-Marc VERDREL jeudi 11 septembre 2025
Samedi 13 septembre 2025 à 21:10, France 3 vous proposera de revoir une enquête de "Meurtres à" avec Constance Gay et François-David Cardonnel : "Meurtres à Arles".

L'histoire en quelques lignes...

Sarah Cortes est issue d’une famille de manadiers qui élève des taureaux depuis plusieurs générations. Sarah doit se marier à la fin de la semaine avec Louis qu’elle connaît depuis toujours. Le commandant Lucas Pujol est un jeune officier modèle surdiplômé. Entre Sarah et Lucas, une amitié est née comme une évidence, entre le feu et la glace. Deux opposés qui s’attirent sans pour autant reconnaître leurs sentiments, des sentiments certainement plus profonds.

Dans les gradins des arènes d’Arles, c’est l’élection de la nouvelle reine de la ville. Mais, à l’annonce de son nom, Aline Garnier ne se présente pas.

Soudain, la calèche censée emmener la reine pour sa présentation au public déboule en trombe dans les arènes. Pas de reine à son bord, mais un corps inerte : celui du président de l’association de l’élection. La reine Aline, en vraie Arlésienne, a disparu, ne laissant qu’un pic à cheveux ensanglanté derrière elle.

Sarah et Lucas devront ensemble enquêter dans le pays d'Arles, des arènes aux manades, en passant par les marais salants, entre légende, tradition et modernité, pour résoudre cette enquête pleine de mystères.

Avec : Constance Gay (Sarah Cortes), François-David Cardonnel (Lucas Pujol), Pierre Andrau (Guillaume Morel), Stéphane Blancafort (Emile Garnier), Tristan Robin (Alex Verran), Elodie Poux (Marianne), Julie Sassoust (Dolorès Pujol), Vincent Winterhalter (Manuel Cortes), Alban Casterman (le légiste)... 

Dernière modification le jeudi, 11 septembre 2025 11:56
Fictions
11 septembre 2025

11 septembre 2025

