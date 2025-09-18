recherche
Fictions

"Les secrets du Finistère - Le garçon qui marchait sur les vagues" sur France 3 samedi 20 septembre 2025

0
Partages
Mis en ligne par Jean-Marc VERDREL jeudi 18 septembre 2025 70
"Les secrets du Finistère - Le garçon qui marchait sur les vagues" sur France 3 samedi 20 septembre 2025

Samedi 20 septembre 2025 à 21:10, France 3 diffusera un volet inédit de la fiction "Les secrets du Finistère" dans lequel Jérémy Laubier fait appel à son ex-collègue Morgane Dantec pour résoudre une enquête aux remous inattendus.

Le garçon qui marchait sur les vagues

Suite à la découverte du corps d’un jeune surfeur tué d’une balle dans le cœur, à La Torche, la capitale du surf breton, l’enquête pour homicide est confiée au capitaine Jérémy Laubier.

Lorsqu’il découvre, sur l’ordinateur de la victime, la vidéo d’un cours de Morgane Le Dantec à la faculté de Quimper sur le mythe de la ville engloutie d’Ys, il fait immédiatement appel à son ex-collègue. Quel est le lien entre la légende d’Ys et le jeune surfeur ? Et pourquoi a-t-il caché à sa famille qu’il avait quitté la fac trois mois plus tôt pour travailler dans une école de surf ? Morgane sait que c’est le lien entre la victime et sa petite sœur, une ado fragile murée dans son silence et sa douleur, qui est la clé de tous ces mystères.

Jérémy, même s’il ne croit pas aux intuitions de Morgane, devra bien reconnaître qu’elle est souvent en avance sur l’enquête traditionnelle…

Avec : Évelyne Bouix (Morgane Ledantec), Jérémy Banster (Jérémy Laubier), Karina Marimon (Commandante El Fassi), Patxi Garat (Romuald), Wendy Nieto (Lola), Céline Vitcoq (Sophie Delbarre, légiste), Etienne Guillou-Kervern (Major Thibaut), Fanny Fourgeaud (Nolwen Legendre), Matthieu Rozé (Jean Legendre), Jaouen Joliet (Loan Legendre), Frédéric Bouraly (Denis Legrand)...

mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Fictions, Samedi
Retour en haut

L'info TV en continu

&quot;Intuition, qui sera le plus proche ?&quot; samedi 20 septembre 2025 sur France 2

"Intuition, qui sera le plus proche ?" samedi 20 septembre 2025 sur France 2

18 septembre 2025 - 11:54

Sur le même thème...

&quot;Sergent-major Eismayer&quot; : un film audacieux sur l'homosexualité dans l'armée à voir sur Arte vendredi 19 septembre 2025

"Sergent-major Eismayer" : un film audacieux sur l'homosexualité dans l'armée à voir sur Arte vendredi 19 septembre 2025

17 septembre 2025 - 15:54

A ne pas manquer...

&quot;Un dimanche à la campagne&quot;, les invités de Frédéric Lopez le 21 septembre 2025 sur France 2

"Un dimanche à la campagne", les invités de Frédéric Lopez le 21 septe…

17 septembre 2025 - 20:30 Divertissements

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...

© 2004-2025 Les coulisses de la télévision - Jean-Marc VERDREL