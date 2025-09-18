"Les secrets du Finistère - Le garçon qui marchait sur les vagues" sur France 3 samedi 20 septembre 2025

Samedi 20 septembre 2025 à 21:10, France 3 diffusera un volet inédit de la fiction "Les secrets du Finistère" dans lequel Jérémy Laubier fait appel à son ex-collègue Morgane Dantec pour résoudre une enquête aux remous inattendus.

Le garçon qui marchait sur les vagues

Suite à la découverte du corps d’un jeune surfeur tué d’une balle dans le cœur, à La Torche, la capitale du surf breton, l’enquête pour homicide est confiée au capitaine Jérémy Laubier.

Lorsqu’il découvre, sur l’ordinateur de la victime, la vidéo d’un cours de Morgane Le Dantec à la faculté de Quimper sur le mythe de la ville engloutie d’Ys, il fait immédiatement appel à son ex-collègue. Quel est le lien entre la légende d’Ys et le jeune surfeur ? Et pourquoi a-t-il caché à sa famille qu’il avait quitté la fac trois mois plus tôt pour travailler dans une école de surf ? Morgane sait que c’est le lien entre la victime et sa petite sœur, une ado fragile murée dans son silence et sa douleur, qui est la clé de tous ces mystères.

Jérémy, même s’il ne croit pas aux intuitions de Morgane, devra bien reconnaître qu’elle est souvent en avance sur l’enquête traditionnelle…

Avec : Évelyne Bouix (Morgane Ledantec), Jérémy Banster (Jérémy Laubier), Karina Marimon (Commandante El Fassi), Patxi Garat (Romuald), Wendy Nieto (Lola), Céline Vitcoq (Sophie Delbarre, légiste), Etienne Guillou-Kervern (Major Thibaut), Fanny Fourgeaud (Nolwen Legendre), Matthieu Rozé (Jean Legendre), Jaouen Joliet (Loan Legendre), Frédéric Bouraly (Denis Legrand)...