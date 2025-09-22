recherche
Fictions

"On se retrouvera" avec Laëtitia Milot à revoir sur NOVO 19 mardi 23 septembre 2025

Mis en ligne par Jean-Marc VERDREL lundi 22 septembre 2025 163
"On se retrouvera" avec Laëtitia Milot à revoir sur NOVO 19 mardi 23 septembre 2025

Mardi 23 septembre 2025 à 21:10, NOVO 19 rediffusera "On se retrouvera", une fiction adaptée du roman du même nom de Laëtitia Milot qui raconte l'histoire de Margot, une jeune femme qui découvre un terrible secret de famille : elle est le fruit du viol de sa mère, trente ans plus tôt.

L'histoire en quelques lignes...

À la mort de sa mère, Margot, 30 ans, découvre un terrible secret. En lisant le journal intime de la défunte, elle apprend qu'un soir, en rentrant chez elle, à peine âgée de 18 ans, sa mère a été victime d'un viol collectif et laissée pour morte dans la garrigue.

Neuf mois plus tard, elle a accouché d'une petite fille, Margot. Sa mère a toujours gardé le silence sur ce drame. Les quatre jeunes gens, coupables de ce crime, n'ont donc été ni retrouvés ni inquiétés.

Révoltée par le fait que cet acte soit resté impuni, Margot décide de retrouver les quatre assaillants et de comprendre pourquoi sa mère est restée silencieuse. Progressivement, elle remonte le fil de l'histoire et la trace des coupables. Mais cette quête de vérité n'est pas sans danger...

Avec : Laëtitia Milot, Alexandre Varga, Annie Grégorio, Laure Killing, Joy Esther, Xavier de Guillebon, Guy Lecluyse, Camille Claris, Hugo Brunswick, Nathalie Grandhomme, Schemci Lauth, Philippe Chatard, Mathilda May, Vincent Winterhalter, Michel Théboeuf.

Publié dans Fictions, Mardi
