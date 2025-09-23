Un nouveau prime de "Caméra Café" en tournage pour M6 avec Yvan le Bolloc’h et Bruno Solo

L'histoire en quelques lignes...
Leur petite affaire de lavage-auto ayant périclité, Jean-Claude et Hervé, à 62 ans passés, n’ont qu’une ambition : la retraite à taux plein pour une fin de vie au soleil.
Enchaînant bévues et coups tordus, ils seront contraints de passer d’un boulot à un autre, croisant au passage leurs anciens collègues.
Bref, ce sont les « 12 travaux » d’Hervé et Jean-Claude, qui vont aller chercher leurs derniers trimestres avec les dents...
Le tournage de ce prime événementiel a débuté lundi 22 septembre et se déroule jusqu'au 18 octobre 2025 en Belgique.
Avec : Yvan le Bolloc’h, Bruno Solo, Armelle, Alain Bouzigues, Jeanne Savary, Shirley Bousquet, Valérie Decobert et la participation de Cécile Bois, Diane Segard, Philippe Duquesne et Mhamed Arezki.