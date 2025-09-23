recherche
Fictions

Un nouveau prime de "Caméra Café" en tournage pour M6 avec Yvan le Bolloc’h et Bruno Solo

0
Partages
Mis en ligne par Jean-Marc VERDREL mardi 23 septembre 2025 168
Un nouveau prime de "Caméra Café" en tournage pour M6 avec Yvan le Bolloc’h et Bruno Solo

"Caméra Café" sera prochainement de retour sur M6, Yvan le Bolloc’h et Bruno Solo viennent de débuter le tournage d'un double épisode de 2x45 minutes.

L'histoire en quelques lignes...

Leur petite affaire de lavage-auto ayant périclité, Jean-Claude et Hervé, à 62 ans passés, n’ont qu’une ambition : la retraite à taux plein pour une fin de vie au soleil.

Enchaînant bévues et coups tordus, ils seront contraints de passer d’un boulot à un autre, croisant au passage leurs anciens collègues.

Bref, ce sont les « 12 travaux » d’Hervé et Jean-Claude, qui vont aller chercher leurs derniers trimestres avec les dents...

Le tournage de ce prime événementiel a débuté lundi 22 septembre et se déroule jusqu'au 18 octobre 2025 en Belgique.

Avec : Yvan le Bolloc’h, Bruno Solo, Armelle, Alain Bouzigues, Jeanne Savary, Shirley Bousquet, Valérie Decobert et la participation de Cécile Bois, Diane Segard, Philippe Duquesne et Mhamed Arezki.

mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Fictions, Tournages en cours
Retour en haut

L'info TV en continu

&quot;Le monde perdu des mammouths&quot; à revoir sur France 5 jeudi 25 septembre 2025 (vidéo)

"Le monde perdu des mammouths" à revoir sur France 5 jeudi 25 septembre 2025 (vidéo)

23 septembre 2025 - 12:19

Sur le même thème...

&quot;Flee&quot;, l'histoire vraie d'une fuite pour la liberté à voir sur France 4 jeudi 25 septembre 2025

"Flee", l'histoire vraie d'une fuite pour la liberté à voir sur France 4 jeudi 25 septembre 2025

23 septembre 2025 - 12:08

A ne pas manquer...

&quot;Envoyé Spécial&quot; jeudi 25 septembre 2025 sur France 2, sommaire du magazine (vidéo)

"Envoyé Spécial" jeudi 25 septembre 2025 sur France 2, sommaire du mag…

23 septembre 2025 - 11:26 Magazines

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...

© 2004-2025 Les coulisses de la télévision - Jean-Marc VERDREL