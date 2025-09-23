Un nouveau prime de "Caméra Café" en tournage pour M6 avec Yvan le Bolloc’h et Bruno Solo

"Caméra Café" sera prochainement de retour sur M6, Yvan le Bolloc’h et Bruno Solo viennent de débuter le tournage d'un double épisode de 2x45 minutes.

L'histoire en quelques lignes...

Leur petite affaire de lavage-auto ayant périclité, Jean-Claude et Hervé, à 62 ans passés, n’ont qu’une ambition : la retraite à taux plein pour une fin de vie au soleil.

Enchaînant bévues et coups tordus, ils seront contraints de passer d’un boulot à un autre, croisant au passage leurs anciens collègues.

Bref, ce sont les « 12 travaux » d’Hervé et Jean-Claude, qui vont aller chercher leurs derniers trimestres avec les dents...

Le tournage de ce prime événementiel a débuté lundi 22 septembre et se déroule jusqu'au 18 octobre 2025 en Belgique.

Avec : Yvan le Bolloc’h, Bruno Solo, Armelle, Alain Bouzigues, Jeanne Savary, Shirley Bousquet, Valérie Decobert et la participation de Cécile Bois, Diane Segard, Philippe Duquesne et Mhamed Arezki.