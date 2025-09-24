"Mon mari, un assassin" à revoir sur Arte vendredi 26 septembre 2025

Vendredi 26 septembre 2025 à 20:55, Arte rediffusera "Mon mari, un assassin", une fiction allemande qui explore la relation d'un couple et les conséquences de l'infidélité du mari.

L'histoire en quelques lignes...

Minette et Paul sont mariés et semblent mener une vie de famille heureuse. Mais lorsque Paul commence peu à peu à s’éloigner de sa femme, celle-ci décide de le filer et parvient à épier le rendez-vous galant qu’il a donné à Nora, sa nouvelle conquête, dans une chambre d’hôtel. L’épouse trahie garde pour elle ce dont elle a été témoin, même lorsqu’elle croise à l’opéra celle qui a les faveurs de son époux.

Suite à une violente altercation entre les deux amants, la maîtresse disparaît mystérieusement. L’ex-compagnon de celle-ci prend contact avec Minette et prétend que Paul a assassiné Nora. Pour appuyer ses dires, il montre à Minette la photo d’un cadavre qui pourrait être celui de la jeune femme disparue...

Avec Veronica Ferres et Ulrich Noethen, un chassé-croisé amoureux aux allures de thriller, où les personnages comme les spectateurs peinent à discerner la vérité du mensonge.