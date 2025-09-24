"Mon mari, un assassin" à revoir sur Arte vendredi 26 septembre 2025

L'histoire en quelques lignes...
Minette et Paul sont mariés et semblent mener une vie de famille heureuse. Mais lorsque Paul commence peu à peu à s’éloigner de sa femme, celle-ci décide de le filer et parvient à épier le rendez-vous galant qu’il a donné à Nora, sa nouvelle conquête, dans une chambre d’hôtel. L’épouse trahie garde pour elle ce dont elle a été témoin, même lorsqu’elle croise à l’opéra celle qui a les faveurs de son époux.
Suite à une violente altercation entre les deux amants, la maîtresse disparaît mystérieusement. L’ex-compagnon de celle-ci prend contact avec Minette et prétend que Paul a assassiné Nora. Pour appuyer ses dires, il montre à Minette la photo d’un cadavre qui pourrait être celui de la jeune femme disparue...
Avec Veronica Ferres et Ulrich Noethen, un chassé-croisé amoureux aux allures de thriller, où les personnages comme les spectateurs peinent à discerner la vérité du mensonge.