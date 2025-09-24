recherche
Fictions

"Mon mari, un assassin" à revoir sur Arte vendredi 26 septembre 2025

0
Partages
Mis en ligne par Jean-Marc VERDREL mercredi 24 septembre 2025 170
"Mon mari, un assassin" à revoir sur Arte vendredi 26 septembre 2025

Vendredi 26 septembre 2025 à 20:55, Arte rediffusera "Mon mari, un assassin", une fiction allemande qui explore la relation d'un couple et les conséquences de l'infidélité du mari.

L'histoire en quelques lignes...

Minette et Paul sont mariés et semblent mener une vie de famille heureuse. Mais lorsque Paul commence peu à peu à s’éloigner de sa femme, celle-ci décide de le filer et parvient à épier le rendez-vous galant qu’il a donné à Nora, sa nouvelle conquête, dans une chambre d’hôtel. L’épouse trahie garde pour elle ce dont elle a été témoin, même lorsqu’elle croise à l’opéra celle qui a les faveurs de son époux.

Suite à une violente altercation entre les deux amants, la maîtresse disparaît mystérieusement. L’ex-compagnon de celle-ci prend contact avec Minette et prétend que Paul a assassiné Nora. Pour appuyer ses dires, il montre à Minette la photo d’un cadavre qui pourrait être celui de la jeune femme disparue...

Avec Veronica Ferres et Ulrich Noethen, un chassé-croisé amoureux aux allures de thriller, où les personnages comme les spectateurs peinent à discerner la vérité du mensonge.

mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Fictions, Vendredi
Retour en haut

L'info TV en continu

&quot;Les maternelles XXL&quot; mercredi 24 septembre 2025, sommaire et invités de Marie Portolano sur France 4

"Les maternelles XXL" mercredi 24 septembre 2025, sommaire et invités de Marie Portolano sur France 4

24 septembre 2025 - 16:30

Sur le même thème...

Hommage à Claudia Cardinale sur Arte avec la rediffusion de &quot;Cartouche&quot; ce mercredi 24 septembre 2025

Hommage à Claudia Cardinale sur Arte avec la rediffusion de "Cartouche" ce mercredi 24 septembre 2025

24 septembre 2025 - 15:34

A ne pas manquer...

&quot;Envoyé Spécial&quot; jeudi 25 septembre 2025 sur France 2, sommaire du magazine (vidéo)

"Envoyé Spécial" jeudi 25 septembre 2025 sur France 2, sommaire du mag…

23 septembre 2025 - 11:26 Magazines

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...

© 2004-2025 Les coulisses de la télévision - Jean-Marc VERDREL