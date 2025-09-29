recherche
"Les malvenus" avec Géraldine Pailhas et Jonathan Zaccaï mercredi 1er octobre 2025 sur France 2

Mis en ligne par Jean-Marc VERDREL lundi 29 septembre 2025 159
À voir ou à revoir sur France 2 mercredi 1er octobre 2025 à 21:10, "Les malvenus", une fiction réalisée par Sandrine Veysset, avec Géraldine Pailhas et Jonathan Zaccaï.

Une nouvelle vie à la campagne en apparence idyllique va se transformer en une guerre diabolique de voisinage...

L'histoire en quelques lignes...

Après le procès concernant l’héritage du Mas familial qui l’oppose à son frère, Luc concrétise enfin son désir de quitter Paris et son boulot d’ingénieur, pour vivre son rêve d’enfant : se lancer dans l’héliciculture.

Carole, sa compagne, prof de yoga à ses heures, accueille ce changement avec enthousiasme. Ainsi, ils quittent la ville pour la campagne.

Carole et Luc semblent heureux, régénérés dans cet écrin de verdure.

Mais le bonheur est fragile comme une bulle de savon. Lorsque arrivent les nouveaux voisins avec lesquels il va falloir composer, la charmante aventure risque de virer au drame

Avec : Géraldine Pailhas (Carole), Jonathan Zaccaï (Luc), Yannick Choirat (Fred), Sophie Guillemin (Marisa), Simon Zampieri (Samuel), Sophie Payan (Michèle), Catherine Davenier (Mère de Carole), Gregory Di Meglio (Fabrice)...

