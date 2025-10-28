La fiction "Meurtres en porcelaine" en tournage à Limoges pour France 3 avec Déborah François et Christopher Bayemi

Déborah François et Christopher Bayemi viennent de débuter le tournage de "Meurtres en porcelaine", une fiction réalisée par Octave Raspail pour France 3.

L'histoire en quelques lignes...

À Limoges, capitale de la porcelaine, un ouvrier est retrouvé mort, un pic de porcelaine planté dans la poitrine.

L’enquête est confiée au capitaine Paul Artuis, nouvellement arrivé de Lyon, et à la commandante Estelle Meyer, enfant du pays.

Entre humour et traditions, le duo plonge dans les secrets des ateliers Langedamont, où Estelle affronte aussi son père, le propriétaire.

Leur enquête les mène sur la trace d’un ancien vol d’œuvres d’art, révélant un entrelacs de rancunes familiales et de secrets enfouis où passé et présent s’entremêlent.

Le tournage se déroule du 27 octobre au 24 novembre 2025 dans la ville de Limoges et ses environs.

Avec : Déborah François, Christopher Bayemi, Amelie Etasse, Benjamin Grenat, Patrick Decamps.