recherche
Fictions

La fiction "Meurtres en porcelaine" en tournage à Limoges pour France 3 avec Déborah François et Christopher Bayemi

0
Partages
jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié mardi 28 octobre 2025 55
La fiction "Meurtres en porcelaine" en tournage à Limoges pour France 3 avec Déborah François et Christopher Bayemi

Déborah François et Christopher Bayemi viennent de débuter le tournage de "Meurtres en porcelaine", une fiction réalisée par Octave Raspail pour France 3.

L'histoire en quelques lignes...

À Limoges, capitale de la porcelaine, un ouvrier est retrouvé mort, un pic de porcelaine planté dans la poitrine.

L’enquête est confiée au capitaine Paul Artuis, nouvellement arrivé de Lyon, et à la commandante Estelle Meyer, enfant du pays.

Entre humour et traditions, le duo plonge dans les secrets des ateliers Langedamont, où Estelle affronte aussi son père, le propriétaire.

Leur enquête les mène sur la trace d’un ancien vol d’œuvres d’art, révélant un entrelacs de rancunes familiales et de secrets enfouis où passé et présent s’entremêlent.

Le tournage se déroule du 27 octobre au 24 novembre 2025 dans la ville de Limoges et ses environs.

Avec : Déborah François, Christopher Bayemi, Amelie Etasse, Benjamin Grenat, Patrick Decamps.

mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Fictions, Tournages en cours
Retour en haut

L'info TV en continu

&quot;Tamara&quot; avec Héloïse Martin et Rayane Bensetti à revoir sur NOVO 19 mercredi 29 octobre 2025 (vidéo)

"Tamara" avec Héloïse Martin et Rayane Bensetti à revoir sur NOVO 19 mercredi 29 octobre 2025 (vidéo)

28 octobre 2025 - 11:59

Sur le même thème...

&quot;Tamara&quot; avec Héloïse Martin et Rayane Bensetti à revoir sur NOVO 19 mercredi 29 octobre 2025 (vidéo)

"Tamara" avec Héloïse Martin et Rayane Bensetti à revoir sur NOVO 19 mercredi 29 octobre 2025 (vidéo)

28 octobre 2025 - 11:59

A ne pas manquer...

&quot;La grande librairie&quot; mercredi 29 octobre 2025, les invités reçus par Augustin Trapenard sur France 5

"La grande librairie" mercredi 29 octobre 2025, les invités reçus par …

27 octobre 2025 - 14:12 Magazines

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...