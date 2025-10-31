"Les enquêtes de Dan Sommerdahl - Un combat pour la justice" sur France 3 dimanche 2 novembre 2025

Dimanche 2 novembre 2025 à 21:10, France 3 diffusera un nouvel épisode inédit de la 5ème saison inédite de la série "Les enquêtes de Dan Sommerdahl" : « Un combat pour la justice ».

La saison 5 en quelques lignes...

Six mois après les drames qui ont secoué Elseneur, rien n’est encore apaisé. Dan Sommerdahl est prêt à tout pour prouver l’innocence de Joséfine, sa compagne incarcérée pour trafic de drogue. Lui seul sait qu’elle risquait sa liberté pour une cause bien plus noble : aider sa famille de réfugiés à rejoindre la Suède. Un secret lourd à porter, qui l’isole un peu plus chaque jour.

Alors que les meurtres s’enchaînent, l’étau se resserre autour de Dan, partagé entre ses convictions, l’incompréhension de ses proches et un passé qui menace de ressurgir. Rouvrir l’enquête pourrait bien révéler les écoutes illégales de Marianne et Flemming… et leur coûter cher.

Entre trahisons, tensions et nouvelles alliances, la dynamique du trio explose. Deux nouveaux ennemis entrent en scène : Astrid, la nièce d’Otto, qui est déterminée à protéger les intérêts de son oncle en veillant à ce que Joséfine reste incarcérée, et Nick Jansen, le chef de la brigade antidrogue, qui a repris à son compte l’enquête et qui fait tout pour empêcher Dan de s’en mêler.

Épisode 5x03 • Un combat pour la justice

Lorsqu'une femme politique locale est retrouvée assassinée dans le club de boxe thaï d'Elseneur, Dan et Flemming découvrent que ses amis sont à couteaux tirés, et que tous avaient un mobile pour la tuer.

Tandis qu'ils tentent d'y voir clair dans ce bal des menteurs, Otto, lui, continue à tirer les ficelles en coulisses, au grand dam de Joséfine...