"Meurtres à Sandhamn - Birgitta" sur Arte vendredi 7 novembre 2025

jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié jeudi 6 novembre 2025 228
Vendredi 7 novembre 2025 à 20:55, Arte diffusera le troisième et dernier épisode de la 10ème saison de "Meurtres à Sandhamn" : « Birgitta ».

L'histoire en quelques lignes...

Birgitta, célèbre autrice de romans policiers, est retrouvée morte empoisonnée à son domicile. Plusieurs invités étaient présents : ses quatre amies d'enfance et son assistant personnel.

L’équipe du commissaire Forsman s’efforce de reconstituer les événements de la nuit qui a précédé l’événement. Quelle était la véritable raison de cette réunion chez Birgitta ?

Nora Linde apprend qu’elle doit se tenir à l’écart de l’enquête, car sa propre ex-belle-mère serait impliquée…

Alexander, lui, s’efforce de cacher la dépendance aux analgésiques contre laquelle il lutte depuis son séjour à l’hôpital, mais son comportement attire les soupçons d’une enquêtrice interne…

Entre mystère policier et dilemmes personnels, cet épisode sous tension clôt la saison 10 de la série, plus que jamais centrée sur les conflits intérieurs de son héros.

