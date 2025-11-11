Les résumés des films de Noël diffusés sur TF1 du 10 au 14 novembre 2025

À l'approche des fêtes de fin d'année, les traditionnels « Films de Noël » sont de retour l'après-midi sur TF1. Voici la programmation de ces films, du lundi 10 au vendredi 14 novembre 2025.

C'est le meilleur moment de l'année sur TF1 : la magie des films de Noël est de retour !

Du lundi au vendredi à partir de 14:25, TF1 vous propose de retrouver cette ambiance unique et féérique des Fêtes de fin d'année, à déguster en famille, en duo ou en solo...

Le premier film diffusé à 14:25 est un inédit, le second diffusé à 16:00 est une rediffusion.

Lundi 10 novembre 2025

14:25 • Les champions de Noël

Céleste est professeur d'astronomie à l'université, et son autre passion après les étoiles, ce sont les quiz. Alors comme chaque année, elle participe au grand tournoi de Noël organisé au bar de Nick. A contrecoeur, elle va devoir accepter de prendre dans son équipe Max, l'entraîneur de l'équipe de football américain de l'université. Ces deux êtres que tout oppose vont devoir unir leurs savoirs pour pouvoir remporter le tournoi.

16:00 • Coup de foudre au marché de Noël

Léa, correctrice dans un quotidien, découvre par hasard le journal d'un homme qui pourrait bien être l'auteur anonyme d'un mystérieux tableau dont toute la ville parle. Sa rédactrice en chef l'envoie enquêter en France en compagnie de Mark, un journaliste chevronné et blasé qui préfèrerait être ailleurs. Il va toutefois se laisser gagner par l'enthousiasme de Léa et tous deux vont s'engager dans un jeu de piste au sein d'un marché de Noël à l'ambiance magique.

Mardi 11 novembre 2025

14:25 • Passion Noël

Andie est engagée par la famille Parker pour leur organiser un Noël de rêve. C'est son métier, elle a repris l'entreprise de sa mère, Passion Noël. Elle compte sur la rencontre avec Monsieur Parker pour lui proposer d'investir dans un projet de développement pour Passion Noël. Malheureusement, les Parker sont retenus à la montagne et ne profitent pas du beau Noël qu'Andie leur a préparé. Mais la maison n'est pas vide... Elle est gardée par Mason, l'intendant aux multiples talents de bricoleur, qui a une aversion marquée pour les fêtes de Noël. Andie, de son côté, est en deuil de sa mère et leur relation commence sur un mauvais pied. Mais... Malgré les difficultés et grâce à la persévérance de leurs amis respectifs, l'amour les attendait au pied du sapin.

16:00 • Noël au château enchanté

Brooke et Margot décident de partir en Irlande pour retrouver la famille de leur père, décédé. Se faisant, au hasard de leur pérégrination, elles rencontrent Aiden, le comte de Glaslough et maître de Castle Hart. Elles se font alors passer pour une célèbre agence événementielle et acceptent d’organiser le gala de Noël annuel du château. Mais leurs mensonges les rattrapent…

Mercredi 12 novembre 2025

14:25 • Les règles d'or d'un Noël parfait

Emily, une avocate mariée et mère de deux adolescents, vit à Seattle avec sa famille, au rythme des grandes villes. A l'approche des fêtes de fin d'année, elle formule le vœu d'un Noël parfait avec sa famille, ce qui n'arrive jamais. A sa grande suprise, Jolie Dragée, une héroïne de films de Noël, sort de son écran de télé pour venir l'aider à réaliser son rêve, en se frottant aux difficultés du monde réel.

16:00 • La recette d'un Noël parfait

Abby est cheffe à Londres. Après une déconvenue amoureuse, elle part se changer les idées à Chicago, où elle travaille pour une hotline qui donne des conseils culinaires pour les fêtes. Elle se rapproche d'un certain John, qui se confie à elle sur sa vie et ses peurs. En même temps, elle commence à tomber amoureuse de Jack, rencontré dans son immeuble. Quand elle se rend compte que John et Jack sont une seule et même personne, elle n'ose rien dire pour ne pas le froisser.

Jeudi 13 novembre 2025

14:25 • Coup de foudre au gala de Noël

Un casse-noisette inestimable, destiné à être vendu aux enchères lors du gala de charité de Noël de la famille Warby, disparaît lors d'un malencontreux échange de valises. Lottie Morgan, une organisatrice d'événements exigeante, et Tristan, l'héritier de la dynastie Warby, se lancent immédiatement à sa recherche. Une quête qui les mènera à la découverte de l'esprit de Noël et qui scellera leur destin.

Vendredi 14 novembre 2025

14:25 • Notre histoire de Noël

Quelques jours avant Noël, Chris fait la rencontre de ses beaux-parents en l'absence de sa compagne. Il est accueilli à bras ouverts et découvre la merveilleuse histoire de leur rencontre, dix ans plus tôt.

16:00 • L'âme sœur de Noël

Jennifer, vétérinaire spécialiste des phoques, est appelée par sa meilleure amie, Candice, directrice du centre de soins pour animaux marins de la ville de Mystic, pour y effectuer un remplacement. Cette mission est l'occasion pour Jennifer de créer de nouveaux liens et de retrouver Sawyer, le frère de Candice, avec qui elle avait eu une liaison dix ans auparavant.