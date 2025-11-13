recherche
Fictions

"Les enfants de dieu" : fiction sur l’emprise religieuse et ses conséquences vendredi 14 novembre 2025 sur Arte

jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié jeudi 13 novembre 2025 155
Vendredi 14 novembre 2025 à 20:55, Arte diffusera "Les enfants de Dieu", une fiction allemande de Frauke Lodders qui pose un regard implacable sur l’emprise religieuse et ses conséquences. 

L'histoire en quelques lignes...

Aînés d’une fratrie de quatre enfants sous la ferme autorité de leurs parents, Hannah, 17 ans, et Timotheus, 15 ans, ont grandi dans le strict respect des préceptes bibliques. La première professe la chasteté auprès des jeunes femmes de sa communauté tandis que le second se prépare au baptême.

Mais l’obsession du péché n’empêche pas l’éveil du désir. Max, un jeune voisin rebelle, attire Hannah et bouscule ses convictions, quand Timotheus se découvre des sentiments pour un camarade de classe.

Séisme intime

Alors que le protestantisme évangélique étend sa toile dans le monde, cette fiction scrute, à travers le dilemme de ses jeunes protagonistes, les vives tensions que ses valeurs conservatrices génèrent dans nos sociétés sécularisées.

A priori, rien ne distingue Hannah et Timotheus, incarnés avec sensibilité par Flora Li Thiemann et Serafin Mishiev, des autres garçons et filles de leur âge, confrontés à l’éveil de la sexualité. Mais face au trouble qui les traverse, leur éducation, pétrie d'une morale d’un autre âge, les laisse désemparés. Comment s'abstraire du monde décrété "décadent" qui les entoure ? La quête identitaire relève ici du combat à la frontière des normes, en particulier pour Timotheus, qui s’acharne à nier l’évidence de son homosexualité.

Se gardant de juger ses personnages, Les enfants de Dieu dénonce les thérapies de conversion promues par les mouvements évangéliques malgré de récentes interdictions et, dans leur sillage, le contrecoup réactionnaire des tendances masculinistes actuelles.

mail

