"La fille de l'assassin" avec Bruno Wolkowitch et Nicolas Gob sur France 2 lundi 15 décembre 2025

Lundi 15 décembre 2025 à 21:10, France 2 rediffusera "La fille de l'assassin", une fiction réalisée par Carole Kornmann​​​​​​ adaptée du livre « La fille sans visage » de Patricia Macdonald.

L'histoire en quelques lignes...

Nina est adolescente quand son père est arrêté pour le meurtre de sa mère. Cet événement brise la famille et provoque une onde de choc dont il est difficile de se remettre.

Quinze ans plus tard, bénéficiant d'une libération conditionnelle et clamant toujours son innocence, son père est décidé à retrouver le coupable. Seule Nina le soutient, à l'inverse de ses deux frères.

Alors que des secrets se dévoilent peu à peu sur le passé de cette famille, la mort frappe à nouveau.

Qui a vraiment tué la mère de famille ? Nina va-t-elle découvrir des zones d'ombre dans sa propre histoire ? Et qui leur en voudrait au point de tuer ?

Avec : Chloé Chaudoye (Nina), Bruno Wolkowitch (Pierre), Nicolas Gob (Patrick), Barbara Probst (Alix), Samir Boitard (Martial), Emmanuel Bordier (Alexandre), Ann Gisel Glass (Charlotte), Alexandre Carrière (Commandant Perrin).