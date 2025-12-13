recherche
"La fille de l'assassin" avec Bruno Wolkowitch et Nicolas Gob sur France 2 lundi 15 décembre 2025

jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié samedi 13 décembre 2025 71
Lundi 15 décembre 2025 à 21:10, France 2 rediffusera "La fille de l'assassin", une fiction réalisée par Carole Kornmann​​​​​​ adaptée du livre « La fille sans visage » de Patricia Macdonald.

L'histoire en quelques lignes...

Nina est adolescente quand son père est arrêté pour le meurtre de sa mère. Cet événement brise la famille et provoque une onde de choc dont il est difficile de se remettre.

Quinze ans plus tard, bénéficiant d'une libération conditionnelle et clamant toujours son innocence, son père est décidé à retrouver le coupable. Seule Nina le soutient, à l'inverse de ses deux frères.

Alors que des secrets se dévoilent peu à peu sur le passé de cette famille, la mort frappe à nouveau.

Qui a vraiment tué la mère de famille ? Nina va-t-elle découvrir des zones d'ombre dans sa propre histoire ? Et qui leur en voudrait au point de tuer ?

Avec : Chloé Chaudoye (Nina), Bruno Wolkowitch (Pierre), Nicolas Gob (Patrick), Barbara Probst (Alix), Samir Boitard (Martial), Emmanuel Bordier (Alexandre), Ann Gisel Glass (Charlotte), Alexandre Carrière (Commandant Perrin).

Dernière modification le samedi, 13 décembre 2025 12:02
Suivez nous...