Les résumés des films de Noël diffusés sur TF1 du 15 au 19 décembre 2025

À l'approche des fêtes de fin d'année, les traditionnels « Films de Noël » sont de retour l'après-midi sur TF1. Voici la programmation de ces films, du lundi 15 au vendredi 19 décembre 2025.

C'est le meilleur moment de l'année sur TF1 : la magie des films de Noël est de retour !

Du lundi au vendredi à partir de 14:25, TF1 vous propose de retrouver cette ambiance unique et féérique des Fêtes de fin d'année, à déguster en famille, en duo ou en solo...

Le premier film diffusé à 14:25 est un inédit, le second diffusé à 16:00 est une rediffusion.

Lundi 15 décembre 2025

14:25 • Noël à la maison : meilleurs voeux

Au 7 Cherry Lane, les années passent et les Noëls se succèdent. En 1951, Charlie s'apprête à partir pour La Corée en tant que médecin pour une mission de longue durée et cherche un moyen de rassurer son épouse, Joan, angoissée par son départ. En 2003, Sarah et Luke organisent pour la première fois le Noël familial chez eux, mais leurs parents ne sont d'accord sur rien et ne font que se chamailler. En 2024, Zian et Mike, heureux parents de la petite Tina qu'ils ont adoptée un an plus tôt, tentent de garder secrètes les surprises qu'ils ont prévues l'un pour l'autre avec l'aide de Kévin, l'entrepreneur gaffeur qui a rénové leur cuisine...

16:00 • Retrouve-moi pour Noël



Joan doit préparer le mariage de son fils, Liam, et de sa fiancée Katie dans la ville où elle a rencontré son mari, trente ans plus tôt. Mais elle découvre que l'oncle de Katie, Paul, n'est autre que le bel inconnu avec qui elle a flirté le temps d'une journée, trente ans en arrière, juste avant de rencontrer son mari. C'est avec lui qu'elle avait rendez-vous devant le fameux sapin de Snowfall Lodge, mais il n'est jamais venu et elle a rencontré le père de ses enfants. Soucieuse de préserver l'image que son fils se fait de la rencontre entre ses parents, elle lui cache la véritable relation qu'elle a entretenue avec Paul. L'organisatrice du mariage quitte le navire et Joan doit assumer la préparation des derniers détails. Elle fait équipe avec Paul et ils vont à nouveau se rapprocher.

Mardi 16 décembre 2025

14:25 • Noël à la maison : la magie des fêtes

A quelques décennies près, plusieurs familles ayant vécues dans la même maison, font face à des défis pour Noël : un mariage à organiser, une capsule temporelle à créer, une tempête de neige à surmonter... Si plusieurs années les séparent, ces différents destins se croisent et se répondent avec tendresse, humour et amour. N'est-ce pas le sens de Noël ?

16:00 • Coup de foudre avant Noël



Ethan Holt, chef de projet chez Bellingham, une grande société de construction immobilière, est confronté à un dilemme éthique. Son supérieur, Sean Doyle, lui demande de menacer une vendeuse de journaux qui refuse de céder sa boutique pour un projet de démolition. Le soir de Noël, alors qu'Ethan s'apprête à fêter ses 20 ans de rencontre avec sa femme Joyce, il exprime le regret de ses choix passés. Un mystérieux Père Noël exauce son vœu, propulsant Ethan dans une vie alternative où il est un PDG richissime mais célibataire.

Mercredi 17 décembre 2025

14:25 • Noël à la maison : des surprises en cadeau

En 1966, Stéphanie gagne le concours organisé par "Tommy Saunders fait son show". L'émission du réveillon sera tournée chez elle. Problème : elle n'a pas indiqué son adresse, mais celle de son taciturne voisin, David. Tous les deux vont devoir s'allier pour mener à bien le programme. En 1981, John et Lizzie accueillent un couple de quasi inconnus pour le réveillon. Ils ont chacun un secret : Lizzie vient d'apprendre sa seconde grossesse et John a reçu une proposition d'emploi dans le Michigan. Conseillés par leurs invités, ils vont prendre une décision qui changera le cours de leur vie. En 2000, Rebecca reçoit la visite de son meilleur ami, Matt, alors qu'elle vient d'emménager dans sa nouvelle maison. Ce dernier va l'obliger à faire face à son passé, pour lui permettre d'enfin aller de l'avant...

16:00 • La fable magique de Noël

Talia et son meilleur ami d'enfance, Anderson, se croisent par hasard quelques jours avant Noël. Le destin les réunit ensuite dans la même maison d'hôtes, dans un petit village perdu qui semble tout droit sorti d'un conte de Noël. Et pour cause, il est en tout point similaire au village enchanté du livre préféré de Talia quand elle était petite. Les deux amis sont perdus dans leurs vies et cette escapade magique semble leur faire le plus grand bien.

Jeudi 18 décembre 2025

14:25 • La mission secrète de la Mère Noël

Le soir du réveillon de Noël 1989, Elizabeth Lane, une jeune femme enceinte, est prise de soudaines contractions. Elle est contrainte de s'arrêter dans un restaurant de la petite ville de Brookswood. Par chance, c'était la soirée de Noël du conseil municipal et parmi les participants, se trouvait un médecin. Toutes les personnes présentes se sont pliées en quatre pour aider Elizabeth et sauver son bébé. Presque trente-cinq ans plus tard, Elizabeth a fait fortune grâce à sa marque de cosmétiques, désormais valorisée à un milliard de dollars. Sa fille, Evie, est devenue une jeune femme aimante et pleine de bonne volonté, mais trop gâtée et superficielle. Sa mère lui donne donc une mission : à l'aide d'une photo prise le soir de sa naissance, elle doit retrouver les personnes qui les ont aidées et exaucer leurs vœux de Noël. Si elle échoue, elle ne touchera pas son héritage. Evie part donc pour Brookswood et contacte Kyle Newman, un avocat, pour l'aider dans sa quête...

16:00 • Le vœu magique de Noël

Emma vit seule avec sa fille, Lily. A l'approche de Noël, Lily déplore que sa mère n'ait pas de petit ami. Elle participe à un concours de vœux dans un grand magasin et le gagne. Zach, employé du magasin, fait tout pour que le vœu de Lily se réalise et fait venir Clark de New York, un homme finalement égocentré et superficiel. Emma joue le jeu jusqu'à ce qu'elle réalise que Zach est celui qui lui correspond le mieux, pour le plus grand bonheur de Lily...

Vendredi 19 décembre 2025

14:25 • Le festival des Pères Noël

Judy, Stella et Ava participent à la Fête du Père Noël, une journée qui va changer leur vie à toutes les trois. Judy rencontre par hasard Liam dans la rue. Ils tombent sous le charme l'un de l'autre, mais se perdent de vue au milieu de la foule. Aidé par son frère Mac, Liam va essayer de retrouver Judy tandis que de son côté, elle va aussi le chercher avec Stella et Ava.

16:00 • Ensorcelée par Noël



Un vœu contraint June, une jeune femme obsédée par sa carrière d’éditrice de livres pour enfants, à accepter toutes les invitations lors de son séjour chez ses parents pour les fêtes. Mais les sentiments du passé sont ravivés quand un ancien amour de jeunesse, Blake, se joint au programme des festivités.