"Tensions sur le Cap Corse" avec Richard Bohringer et Amira Casar sur NOVO 19 mardi 16 décembre 2025

Mardi 16 décembre 2025 à 21:10, NOVO 19 rediffusera "Tensions sur le Cap Corse", une fiction réalisée en 2016 par Stéphanie Murat avec Richard Bohringer et Amira Casar.

L'histoire en quelques lignes...

De retour en Corse, sa région natale, la Commandante de police Gabrielle Monti (Amira Casar) est chargée de sa toute première enquête : un homme d'affaires à la réputation sulfureuse est retrouvé assassiné sur la jetée du port de Toga, à Bastia.

Le détail le plus frappant et énigmatique est que ses oreilles ont été tranchées.

L'enquête prend une dimension personnelle et tendue pour Gabrielle lorsqu'elle découvre que la victime avait été suspectée de meurtre quelques années auparavant, lors d'une affaire instruite par son propre père, Xavier Monti (Richard Bohringer), un ancien juge d'instruction.

Entre Gabrielle et son père, les relations sont particulièrement conflictuelles depuis la mort de son frère, survenue trente ans plus tôt. L'enquête sur ce nouveau meurtre va obliger Gabrielle et Xavier à travailler ensemble, remettant en lumière d'anciens secrets de famille et de l'île.